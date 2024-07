Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme per Amici-Verissimo/ “Tre serate speciali per celebrare il talent”

Amici-Verissimo: arriva il programma per celebrare i talenti nati negli ultimi anni. Tutti i dettagli

Tante conferme ma anche sorprese per i Palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva. Durante la presentazione, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato anche l’arrivo di ‘Amici-Verissimo‘: una serie di puntate in prima serata con le quali verrà celebrata la grande musica e gli artisti che, negli ultimi anni, sono nati proprio grazie al talent di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Jack Vanore, come sta dopo la malattia/ “Il mare mi ha guarito così”

Durante la serata con la stampa dei Palinsesti Mediaset, Berlusconi ha spiegato che una parte del programma sarà dedicata allo spettacolo e una al racconto, con grandi ospiti. Un progetto che vedrà insieme Maria De Filippi e Silvia Toffanin che, attualmente, “stanno costruendo e che andrà in onda da Roma in autunno”, ha spiegato Pier Silvio, come riporta Tgcom24. Si tratta, dunque, di un progetto Fascino in collaborazione con Verissimo e la conduzione sarà di Silvia Toffanin.

Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli per incitamento all’odio/ “Quella che ha una condanna sei tu”

Com’è nata l’idea di Amici-Verissimo: parla Pier Silvio Berlusconi

“In autunno Canale 5 manderà in onda delle serate speciali con il titolo ‘Amici-Verissimo’ che dice tutto – ha spiegato Pier Silvio Berlusconi – Maria De Filippi e Silvia Toffanin faranno insieme queste serate con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad Amici”. L’idea di questo programma, che è una vera e propria celebrazione a Maria e ai talenti nati grazie al programma, è nata da una telefonata tra la conduttrice e Pier Silvio: “Le ho detto che è realmente importante il successo di Amici, e che non si parla solo di prodotto televisivo di grande successo, Maria sta scrivendo l’ultimo pezzo della musica moderna italiana, e che bisognerebbe celebrarla”, ha rivelato.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione spariscono dai social/ Fan in ansia, c’entra la bambina?

La De Filippi ha concordato con Pier Silvio, chiedendo però che fosse un’amica a condurre le serate speciali: “Maria si è detta d’accordo con me ha sottolineato che sarebbe bello anche per i suoi talenti, ma che naturalmente non poteva celebrarli lei, così a lei è venuta l’idea di coinvolgere Silvia Toffanin. Le serate sono due, ma spero in tre”, ha concluso Berlusconi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA