Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Anche sua agente “il motore della famiglia”

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica, l’attore e showman ospite della nuova puntata di Domenica In da Mara Venier. Un amore importante quello tra Silvia e Christian che quest’anno festeggiano 39 anni di matrimonio. La sorella di Carlo Verdone e Christian si sono follemente innamorati al punto di decidere di scappare di casa come ha raccontato il regista ed attore all’Huffingtonpost.it :”eravamo scappati di casa, eravamo in fuga quindi dovevamo arrangiarci. Poi lei era molto giovane e il padre era veramente incazzato”. I due si sono incontrati per la prima volta proprio grazie a Carlo Verdone, amico di scuola di Christian. Dopo la fuga la coppia si è sposata nel 1980 e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Brando e Mariarosa. Insieme hanno superato tantissime difficoltà, come i debiti e la fame iniziale che Christian De Sica ha dovuto affrontare dopo la morte del padre Vittorio.

Chi è Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica

Silvia Verdone, sorella di Carlo e moglie di Christian De Sica, lavora come produttrice discografica. Il lavoro però non l’ha mai portata troppo lontana dalla sua famiglia e dai figli Brando nato nel 1983 e Mariarosa arrivata nel 1987. Silvia, infatti, ha voluto dedicarsi ai figli mettendo in pausa il suo lavoro di produttrice discografica; un lavoro che ha ripreso a tempo pieno negli 2000 occupandosi del film “3 e Simpatici e antipatici” dello spettacolo teatrale “Parlami di me”. Non solo, in passato negli anni ‘7o la sorella di Carlo Verdone è stata anche per un breve periodo di tempo la signorina buonasera per le reti Rai. La famiglia però ha sempre occupato un posto importantissimo nella sua vita come conferma anche il marito Christian De Sica che durante un’intervista ha dichiarato: “Silvia è il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche. Oltre che una compagna di vita, lei è anche la mia agente: non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna”.

