Silvia Verdone, sorella Carlo/ “Quando scoprì che stava con Christian De Sica…”

Silvia Verdone è la conferma dello stretto legame tra la sua famiglia e il cinema. C’è il fratello Carlo, a cui Techetechetè ha dedicato oggi una puntata, ma c’è pure Luca, che fa il regista. Papà Mario poi era uno storico del cinema. Lei invece sul finire degli anni ’70 ha esordito con una breve esperienza televisiva come signorina buonasera della Rai, poi è diventata una produttrice cinematografica. Nel 1980 ha sposato un altro personaggio famoso del cinema, Christian De Sica. Dal loro matrimonio sono nati i figli Brando e Maria Rosa. Dopo essersi dedicata alla famiglia, la sorella di Carlo Verdone è tornata alla vita pubblica, ma restando dietro le quinte. Ad esempio, è la produttrice di film “3” e “Simpatici e antipatici”, oltre che dello spettacolo teatrale “Parlami di me”. Di lei Carlo Verdone ha raccontato a Oggi: «Era la ribelle di casa. Con la testa dura. Sulla porta di camera sua c’era un enorme cartello con scritto “Non disturbare”».

CARLO VERDONE: “QUANDO HO SCOPERTO CHE SILVIA STAVA CON CHRISTIAN DE SICA..”

Carlo Verdone comunque non prese bene la relazione tra la sorella Silvia e Christian De Sica. «Ci furono liti per questa storia. Una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone», raccontò l’attore a Oggi. Ma Silvia Verdone, che a quell’intervista era presente, subito smentì il retroscena rivelato dal fratello, a conferma del loro rapporto “frizzantino”. «Figuriamoci. L’ho chiesto a Christian. Mi ha detto che non lo hai mai nemmeno sfiorato». Da allora però Silvia e Christian De Sica stanno insieme, quindi ha avuto ragione lei. Però la differenza di età inizialmente è stata un problema. «Le insegnanti si lamentarono con mia madre perché Christian andava a prendere Silvia con la Rolls Royce… la situazione creava tensione». Allora Christian De Sica prese una grande decisione: si presentò a casa dei genitori per chiedere la mano di Silvia. Come reagì il padre? Disse: «Che pallonaro».

SILVIA, SORELLA DI CARLO VERDONE E MOGLIE DI CHRISTIAN DE SICA

Anche Christian De Sica non perde occasione per parlare della moglie Silvia Verdone. «È il vero motore di questa famiglia e ringrazio ogni giorno di averla con me perché le donne sono fantastiche», disse in un’intervista a Gente. Non è solo la sua compagna di vita, ma anche la sua agente. «Non ci guadagna, le fa piacere e mi sopporta. E soprattutto è libera: quando sono sul set, Silvia va e viene. Ogni tanto ha voglia di cambiare aria: allora raggiunge i nostri figli e poi torna». Insieme da quasi 40 anni, sono tra le coppie famose più riservate. I due dunque fanno coppia anche sul lavoro, motivo per il quale il marito Christian De Sica le rende merito di tante cose. «Se oggi sono appagato e ho la serenità necessaria per affrontare qualsiasi cosa lo devo a mia moglie. Mi ha dato sempre la spinta giusta e mi ha stimolato, con pazienza e lungimiranza, ad accettare sfide che da solo non avrei mai affrontato».



© RIPRODUZIONE RISERVATA