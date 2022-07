Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Dedica speciale sui social: romanticismo e…

Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica: un amore grande e profondo

Sono passati anni da quando Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone e Christian De Sica si incontrarono per la prima volta innamorandosi. Un amore giovanile che, con il tempo, attraverso anche le difficoltà affrontate, è diventato sempre più profondo e forte. Un amore coronato non solo dal matrimonio, ma anche dalla nascita di due figli, Brando e Maria Rosa a cui entrambi hanno dedicato la loro vita. Silvia, per Christian, non è solo la moglie e la mamma dei figli, ma è la sua metà, la sua anima gemella, la sua confidente, la sua spalla, il suo tutto.

Difficile incontrare nel mondo dello spettacolo una coppia così unita e affiatata. Entrambi si sono sempre sostenuti nelle varie scelte di vita e, con il tempo, l’unione è diventata indissolubile. “Lei è il vero motore della nostra famiglia”, ha più volte sottolineato Christian.

Christian De Sica e le dediche alla moglie Silvia Verdone

Su Instagram, Christian De Sica pubblica spesso foto in cui è con gli amici, i figli e con la moglie Silvia Verdone. In una delle ultime foto pubblicate, De Sica dedica il suo amore alle donne più importanti della sua vita ovvero Silvia e la figlia Maria Rosa. Anche in altre occasioni, però, ha dedicato delle dolci parole alla moglie con cui ha scelto, da anni, di condividere la sua vita.

“Ci vuole amore ma anche simpatia, stima, cervello, complicità e soprattutto ridere insieme”, ha raccontato Silvia alla stampa in una vecchia intervista. Un amore che, con il tempo, è stato ampiamente accettato anche da Carlo Verdone, amico di Christian prima che si innamorasse di Silvia.

