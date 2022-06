Silvia Verdone, la moglie di Christian De Sica/ “È il motore della famiglia”

È ormai sempre più raro trovare coppie che siano unite da decenni, a maggior ragione nel mondo dello spettacolo, dove le tentazioni possono essere più frequenti. Nonostante questo le eccezioni, fortunatamente non mancano. E una di queste è formata da Christian De Sica e Silvia Verdone, che si sono innamorati quando entrambi erano solo due ragazzini. In un primo momento i più riluttanti a questo legame erano i familiari di lei (è la sorella di Carlo Verdone), che erano scettici a causa della differenza d’età (lui ha sette anni in più).

Teddy Reno e figli Rita Pavone/ "Gli attacchi furono fortissimi"

Al momento del loro primo incontro Silvia aveva solo quattordici anni ed è per questo che il regista era convinto fosse prematuro pensare a un fidanzamento. Il figlio di Vittorio De Sica era però rimasto colpito da lei ed era pronto a tutto pur di conquistarla: “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: “Tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!” – aveva raccontato in un’intervista.

Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti/ "Esiste una vita prima e dopo di lei"

Silvia Verdone e Christian De Sica: un amore nato da ragazzini

I due innamorati hanno poi smentito gli scettici e sono così arrivati a convolare a nozze nel 1980. Da allora il loro amore è ancora fortissimo ed è stato coronato dalla nascita di due figli: Brando, regista, e Maria Rosaria, stilista. Entrambi i ragazzi sono orgogliosi del papà e in alcune occasioni lo hanno anche affiancato in Tv.

Ma qual è il segreto di questa bella famiglia che non sembra risentire del tempo che passa? Gran parte del merito sembra essere proprio di Silvia, come ha confermato il marito con orgoglio: “Lei è il vero motore della nostra famiglia” – sono state le sue parole. Con il trascorrere degli anni i due coniugi hanno deciso di unire le forze anche sul piano professionale: lei ora è infatti la sua manager e lo segue nei suoi impegni non appena ne ha la possibilità.

Massimo Ghini e Luca Manfredi, ex mariti Nancy Brilli/ "Pretendevo cose che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA