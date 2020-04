Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ L’attore: “D’ora in poi mangeremo bene”

Pubblicità

Silvia Verdone è diventata la moglie di Christian De Sica grazie ad un incontro fatale, avvenuto per merito del fratello Carlo Verdone. I due, fidanzati fin da giovani, si sono ritrovati in piena crisi già durante i primi anni di convivenza. Christian infatti non era ancora diventato popolare ed era entrato da poco nel mondo del cinema, grazie a piccole apparizioni. “Solo quando firmai il primo contratto con Carlo Vanzina detti una gomitata a Silvia dicendole: d’ora in poi mangeremo bene“, ha detto l’attore a Il Corriere della Sera. Prima di ritrovarsi innamorato di Silvia, De Sica però ha avuto un’altra fidanzata, Isabella Rossellini. Merito delle conoscenze del padre Vittorio De Sica, che frequentava la famiglia della Rossellini. Il suo incontro con Silvia invece è avvenuto a scuola. “Io ero stato precedentemente bocciato e quando entrai nella sua classe, tutti mi guardavano male”, ha raccontato, “essendo ‘figlio di’, mi consideravano antipatico. Ma vidi Carletto che era seduto da solo al banco e così gli proposi ‘Se mi fai sedere accanto a te, ti passo tutte le versioni di greco già tradotte’. Affare fatto e diventammo amici inseparabili“.

Silvia Verdone, moglie Christian De Sica: Carlo ha spento le polemiche

Silvia Verdone ha incontrato non poche difficoltà in famiglia quando si è scoperta la sua relazione con Christian De Sica. E’ stato il fratello di lei, Carlo Verdone, a cercare di spegnere tutto sul nascere. “Ci furono liti per questa storia”, ha raccontato l’attore al settimanale Oggi qualche tempo fa, “una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”. Silvia però ha smentito tutto nella stessa occasione, anche se i problemi ci sono stati davvero. “Le insegnanti si lamentarono con mia madre perchè Christian andava a prendere Silvia con la Rolls Royce”, ha detto ancora Carlo, “la situazione creava tensione”. Ed è così che De Sica ha scelto di presentarsi alla famiglia della fidanzata, giusto per mettere tutto a tacere. Oggi, 19 aprile 2020, Christian De Sica sarà ospite di Domenica In e non è escluso che il suo pensiero voli anche verso Silvia. Diopo tutto i due stanno insieme da oltre 40 anni e uno dei segreti della loro unione felice è anche la fiducia reciproca. Tempo fa a Le Iene, De Sica infatti ha rivelato di non aver mai controllato il cellulare della moglie, ma anche che in via ipotetica potrebbe perdonare un tradimento.



