Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ “Qualche Capodanno fa lei mi ha salvato…”

Più di quarant’anni d’amore per Christian De Sica, ospite oggi ad “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!“, e la moglie Silvia Verdone. Il cognome della donna non rappresenta un caso di celebre omonimia: parliamo infatti di una parente stretta del grande Carlo Verdone, precisamente la sorella. E con il passare degli anni sono ormai diventati leggendari i racconti che descrivono l’inizio dell’amore tra Christian De Sica, all’epoca compagno di classe di Carlo, e la sorella Silvia.

Uno particolarmente curioso è quello tratteggiato dallo stesso De Sica:”Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: ‘tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’”. Alla fine si può dire che il tempo abbia dato ragione a Christian: con la sorella del compagno dell’amico non ha scherzato, aveva solo buone intenzioni, poi confermate dai fatti per una vita intera.

Silvia Verdone, moglie Christian De Sica

Con Capodanno da poco archiviato, non si può fare a meno di ricordare un brutto episodio che interessò da vicino Christian De Sica in una notte di San Silvestro di qualche anno fa, quando un incidente all’occhio causato da un fuoco d’artificio fece temere per la sua carriera di attore. Interrogato rispetto a quell’episodio, De Sica racconta: “Ho avuto la fortuna di avere una moglie come Silvia che mi ha salvato. Lottò contro i medici che dicevano che l’occhio era necrotizzato, lei come una matta ripeteva no, ho visto il pezzetto che manca…L’hanno ritrovato e me l’hanno riattaccato. Per uno che fa l’attore, vedersi la faccia aperta… Grazie a dio ho avuto medici che mi hanno salvato. Gli attori sono così, sono dei bulldozer“. E proprio al fratello della moglie Silvia, Carlo Verdone, suo amico di gioventù, è legato uno degli aneddoti più curiosi dell’intervista a Repubblica: “Siccome ero ripetente e arrivavo in una classe nuova, tutti pensavano ‘è il figlio di De Sica, sarà uno stronzo’. Ho capito che se mi facevo amico Carlo, che era il più simpatico, avrei conquistato gli altri. Allora gli ho detto ‘Carlo, io ho tutte le versioni di greco tradotte, quelle dei compiti in classe, te le do se ti metti al banco con me’. E lui, schifoso, ha accettato. Poi sono andato a fare i compiti da lui e ho conosciuto sua sorella Silvia. Siamo ancora insieme”.



