Silvia Verdone moglie Christian De Sica/ “Una donna che ama ti fa fare cose che…”

Christian De Sica torna ‘idealmente’ negli studi di “Verissimo” dato che questo pomeriggio il talk show targato Mediaset ripropone l’intervista che lo scorso inverno l’attore e regista capitolino aveva concesso alla padrona di casa Silvia Toffanin: e la puntata in onda quest’oggi (su Canale 5 a partire dalle ore 16.30) sarà l’occasione non solo per riascoltare cosa aveva raccontato il diretto interessato ma pure per fare luce sulla sua vita privata a partire dalla sua compagna, Silvia Verdone, sorella dell’altro mostro sacro della comicità romana e a cui è legato un curioso episodio più volte raccontato e che fu causa di dissidi tra i due. Oggi, a distanza di tanto tempo, la donna ha reso De Sica due volte padre con la nascita dei figli Brando e Maria Rosa e nel frattempo i diretti interessati si sono pure riconciliati…

Ma andiamo con ordine: dopo essere stato fidanzato con Isabella Rossellini, Christian De Sica 42 anni fa si è unito in matrimonio con Silvia Verdone: una conoscenza, la loro, nata non certo nell’ambiente dello spettacolo ma che risale addirittura ai tempi di scuola quando entrambi erano semplici compagni di classe. Prima del fatidico sì del 1980, tuttavia, la liaison con la sorella di Carlo fu motivo di una violenta lite tra De Sica e il suo collega attore: dato che il figlio di Vittorio cercava di conquistare sua sorella, Verdone inveì duramente contro di lui anche per via della tenera età di Silvia. Ad ogni modo, alla lunga il tempo ha dato ragione a De Sica che su quel litigio ha avuto pure modo di scherzarci su, spiegando che “Carlo non mi ha mai menato, in realtà ci sono state solo delle spinte perché ce l’aveva con me per la mia frequentazione con la sorella…”.

SILVIA VERDONE, MOGLIE DI CHRISTIAN DE SICA: “LEI MI FA FARE TANTE COSE CHE ALTRIMENTI…”

“Che tipo di marito sono? Sono un marito buono, sono anche fedele… Sono un bravo marito, dai” aveva risposto De Sica a precisa domanda da parte della Toffanin proprio nel corso della sopra citata intervista. Ma quale è il segreto di una coppia che a distanza di così tanto tempo è ancora affiatata? “Noi ci divertiamo ancora tantissimo, anzi Silvia è qua (riferendosi al fatto che la moglie era negli studi tv, dietro le telecamere, NdR) e mi accompagna sempre… Pensa che l’ho conosciuta che aveva solo 14 anni, mentre io 21 e adesso sono 45 anni che ridiamo assieme” ha raccontato lo showman e comico romano aggiungendo poi altri gustosi dettagli del loro mènage famigliare.

“Io e Silvia spesso ci prendiamo ancora in giro, ma è anche vero che tra di noi c’è molto rispetto tea di noi e divertimento, perché cerchiamo sempre di ridere molto anche dei guai o durante un periodo difficile” aveva aggiunto De Sica, sottolineando pure il fatto che assieme alla sua storica compagna lui si fa forza a vicenda e che da lei ha sempre ricevuto una grande carica. Un esempio? La carriera teatrale di De Sica, fino a qualche anno fa impensabile: “Io tante cose le ho fatte grazie a lei” aveva candidamente ammesso il diretto interessato, lasciandosi andare pure a una riflessione molto bella. “Una donna innamorata fa fare al suo uomo cose che altrimenti non farebbe mai: ad esempio io non volevo proprio fare teatro, ma lei mi ha spronato e alla fine ha avuto ragione, infatti oggi e è la cosa che mi piace fare di più…”.











