Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ “Tra noi simpatia, stima e complicità”

Silvia Verdone e Christian De Sica: più di 40 anni d’amore

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica. Un’unione che dura da più di 40 anni suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli. La sorella di Carlo Verdone e uno degli showman più bravi del mondo dello spettacolo e del cinema italiano sono una delle coppie più belle ed affiatate dello star system. Proprio De Sica parlando dell’incontro con la moglie Silvia ha raccontato di aver capito sin dal primo momento che lei era la donna della sua vita. A distanza di 40 anni il loro amore non è mai cambiato, anzi sono sempre più uniti e complici. Qual è il segreto della loro relazione? “Ci vuole amore ma anche simpatia, stima, cervello, complicità e soprattutto ridere insieme” – ha rivelato la donna alla stampa in una vecchia intervista.

A mettere i bastoni tra le ruote al loro sentimento però ci aveva provato Carlo Verdone che non era molto propenso a questa unione. “Carlo non voleva. Quando andai all’incontro a casa Verdone c’erano i genitori e un prete. Allora dissi che amavo Silvia ma il padre mi diede del pallonaro” – ha confessato Christian De Sica.

Christian De Sica: “mia moglie Silvia Verdone mi ha spinto a fare teatro”

L’amore tra Silvia Verdone e Christian De Sica va avanti da più di 40 anni. Lei c’è sempre stata per lui: nei momenti di grande successo, ma anche di fallimento. Anzi in pochi sanno che a spingere il grande Christian De Sica a fare teatro è stata proprio lei. “Io non voleva far teatro, ma lei me lo ha fatto fare e lo faccio ancora adesso con successo, lo devo a lei” – ha rivelato il figlio di Vittorio De Sica che ricorda ancora lo scontro avuto con Carlo Verdone proprio per la sua donna.

“Ci siamo scontrati davanti casa mia. Lui dice che mi ha menato, ma in realtà ci sono state solo delle spinte. Ce l’aveva con me in maniera eccessiva per la mia frequentazione con la sorella” – ha detto Christian De Sica ricordando la lite con l’amico e collega. “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. Mi diceva: “Tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!” – ha ricordato Christian De Sica che nel 1980 ha sposato Silvia. Dal loro matrimonio sono nati i figli: Brando e Maria Rosa.











