Silvio Berlusconi, domani funerali di Stato in Duomo/ Diretta ultime notizie: camera ardente, le info

LE ULTIME NOTIZIE SUI FUNERALI DI STATO PER SILVIO BERLUSCONI

Sarà un lungo addio quello riservato a Silvio Berlusconi, morto lunedì mattina 12 giugno all’età di 86 anni durante il nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele: sono previsti infatti i funerali di Stato domani alle ore 15 in Duomo di Milano, con il Governo Meloni che oggi in CdM proclamerà per mercoledì 14 giugno 2023 giornata di lutto nazionale per la scomparsa del leader di Forza Italia, già 3 volte Presidente del Consiglio.

La Diocesi di Milano ha confermato intanto l’appuntamento con le esequie di Stato – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tutti i vertici istituzionali del Paese – domani ore 15 nel Duomo di Milano: saranno allestiti maxischermo in tutta la Piazza antistante in previsione di un forte afflusso di popolo per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. È stata intanto allestita la camera ardente a Villa San Martino, storica residenza ad Arcore del leader di Forza Italia: la scelta dei familiari è stata però quella di mantenerla strettamente privata per motivi di ordine pubblico. È stato invece deciso di annullare la Camera ardente pubblica prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese, dove oggi campeggiano foto e striscioni del fondatore di Fininvest.

SILVIO BERLUSCONI, LE ULTIME ORE CONVULSE E IL LUNGO ADDIO

Dopo il lungo ricovero di 45 giorni tra aprile e maggio dovuto all’infezione polmonare e al riacutizzarsi della leucemia mielomonocitica cronica, le dimissioni e la convalescenza sembravano aver rimesso “in pista” Silvio Berlusconi: le analisi però peggiorate hanno portato lo scorso venerdì ad un nuovo ricovero, con le condizioni di salute date in un primo momento stabili anche se da tenere monitorate.

Ieri mattina però l’allarme è scattato all’alba quando il leader di Forza Italia si è aggravato in maniera «improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata», rivelano fonti dell’ospedale San Raffaele: l’arrivo urgente di tutti i 5 figli e degli affetti più cari hanno permesso a Berlusconi di passare gli ultimi istanti di vita contornato dalla famiglia che lui tanto ha amato. «Presidente ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto di dirti ciao Silvio», si limita a poche commosse parole oggi Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e responsabile della terapia intensiva del San Raffaele. «Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito», queste le parole scelte da Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie del Cav e madre dei suoi figli Marina e Pier Silvio, nel necrologio apparso oggi sul “Corriere della Sera”. Tg, giornali, approfondimenti e social di tutti il mondo ricordano la morte di Silvio Berlusconi, considerato da tutti – detrattori o ammiratori – come un simbolo dell’Italia di oltre 30 anni. «Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi», ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani sarà a Milano per i funerali di Stato, celebrati dall’arcivescovo Mario Delpini, «La sua leadership – ha aggiunto il Capo dello Stato – ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, E’ stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo».

