Silvio Berlusconi e Marta Fascina/ Vacanze in Costa Smeralda: aperitivo in famiglia..

Silvio Berlusconi è sbarcato in Costa Smeralda per trascorrere l’estate a Villa Certosa e rilassarsi prima di tornare ai consueti impegni politici. Berlusconi, però, non è arrivato in Sardegna da solo, ma in piacevole compagnia come documentano le foto in esclusiva pubblicate dal settimanale Gente che ha pizzicato Berlusconi mentre sbarcava all’aeroporto di Olbia insieme a Marta Fascina, la deuputata trentenne che avrebbe presto il posto di Francesca Pascale accanto al Cavaliere. Il settimanale Gente ha così immortalato l’arrivo di Berlusconi e della Fascina ad Olbia, pronti per raggiungere la splendida Villa Certosa dove si trovano da diversi giorni anche le figlie del Cavaliere, Barbara ed Eleonora insieme alle rispettive famiglie.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA: APERITIVO CON LE FIGLIE DEL CAVALIERE

Il settimanale Gente documenta l’arrivo ad Olbia di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, ma anche l’incontro di quest’ultima con le figlie del Cavaliere, Barbara ed Eleonora che avrebbero accolto la trentenne nella splendida cornice di Villa Certosa come scrive anche Libero Quotidiano. Berlusconi, le figlie e Marta Fascina avrebbero così inaugurato la loro estate insieme anche con un aperitivo. Le foto del settimanale Gente in cui si vedono Berlusconi e la Fascina, di fatto, sono le prime che confermerebbero i rumors che circolano da qualche tempo. Marta Fascina, dunque, avrebbe davvero sostituito Francesca Pascale? I paparazzi sono pronti a non perdere di vista Villa Certosa per immortalare altri momenti delle vacanze di Berlusconi e della sua famiglia.



