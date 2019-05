Silvio Berlusconi/ Forza Italia, il futuro dopo le Europee “Un gruppo collettivo e..”

Silvio Berlusconi protagonista a Mattino 5 nelle ultime battute di campagna elettorale per le Elezioni Europee 2019. Il leader di Forza Italia ha presentato il programma del suo partito, ma ha anche fatto il punto della situazione su quale sarà il futuro degli azzurri: «Io ho cercato un successore, ma i miei azzurri non li hanno mai ritenuti all’altezza di sostituirmi». «Chi c’è che può paragonarmi a me per le cose fatte?», si chiede l’ex presidente del Milan, che prosegue: «Passeremo a Berlusconi che resterà da parte e ad un gruppo collettivo che porterà avanti FI, un partito attivo che si è rinnovato e sul territorio abbiamo bravissimi sindaci e assessori, oltre a ministri capaci. Dopo le Europee faremo emergere un gruppo capace di portare avanti Forza Italia».

SILVIO BERLUSCONI, ELEZIONI EUROPEE 2019

Silvio Berlusconi in campo a queste elezioni europee 2019, pronto a cambiare l’Europa ma anche l’Italia. Il Cavaliere non ha mai nascosto la volontà di far cadere l’esecutivo gialloverde ed ha rivelato: «I colonnelli ed i dirigenti di Salvini, che io ho incontrato, sono tutti assolutamente contrari alla continuazione di questo Governo». Prosegue l’ex presidente del Consiglio: «Noi ci siamo dati due missioni, una in Italia ed una in Europa. Vogliamo mandare a casa questo Governo di litigiosi che fa molto male all’Italia, maglia nera dell’occupazione e degli investimenti. Non ci muoviamo, siamo fermi a quello che eravamo prima». E sottolinea a proposito della sua candidatura: «A Bruxelles mi impegnerò per riportare al centro il nostro Paese e per cambiare quest’Europa dell’austerità in un’Europa dello sviluppo».

