Silvio Berlusconi, gli show a Confindustria: “Marcegaglia velina”/ Scontro con Della Valle: “Mi dia del Lei”

Tra i momenti storici di Silvio Berlusconi destinati a restare nell’immaginario collettivo ci sono senza dubbio gli scontri con Emma Marcegaglia e Diego Della Valle. Nel primo caso teatro fu l’Assemblea annuale di Confindustria. Era il 2009 e l’allora premier, salendo sul palco, la ringraziò con una ironia molto particolare. “È venuta da me a Palazzo Chigi tardissimo ieri sera, dopo che era già avvenuto il congresso mondiale degli ebrei per ringraziare della posizione italiana su Israele. Quando sono usciti loro, un commesso mi ha detto: ‘C’è di là una velina’. Era la nostra presidente, in grandissima forma, elegantissima, perché stava andando a una cena“.

Un retroscena condito da una battuta che sul momento suscitò l’applauso del pubblico presente. “È entrata da me tutta vaporosa e sembrava che galleggiasse sui tappeti di Palazzo Chigi“, aggiunse Berlusconi prima di ribadire di “condividere tutto” quanto detto da Emma Marcegaglia. Dal canto suo, l’imprenditrice, primo presidente donna degli industriali italiani, non la prese affatto bene.

LA REPLICA DI EMMA MARCEGAGLIA A SILVIO BERLUSCONI

Emma Marcegaglia rispose a Silvio Berlusconi in un’altra occasione ufficiale del giorno, sempre a Roma. Era il congresso della Cisl. “Stamattina il presidente del Consiglio, parlando all’assemblea di Confindustria, dopo aver riconosciuto la validità delle nostre posizioni e l’importanza di fare le riforme, ha detto che ieri sera ero molto elegante e sembravo una velina“, esordì l’allora presidente degli industriali italiani. “Io non ho niente contro le veline perché poi normalmente sono anche belle ragazze. E quando una supera i 40 anni… Come dire: che gli venga detto che assomiglia a una velina è una bella cosa“, proseguì Marcegaglia.

Quindi, la frecciata velenosa all’indirizzo dell’allora premier per quelle parole che non aveva affatto gradito: “Francamente preferisco molto quello che mi ha detto Raffaele Bonanni, accogliendomi qui. Cioè che sono una persona seria, concreta, un leader che sta cercando di portare avanti una posizione“. A sottolineare le parole della Marcegaglia un applauso della platea.

LO SCONTRO TRA BERLUSCONI E DELLA VALLE

Tre anni prima, invece, ci fu un duro confronto tra Silvio Berlusconi e Diego Della Valle ad un convegno di Confindustria a Vicenza. In quel caso, il premier strigliò i grandi media nazionali e “la radio di Confindustria” che, secondo lui, parlavano ogni giorno di un declino economico inesistente. “Dove è questa crisi?“, chiese l’ex premier. Poi Berlusconi provocò gli imprenditori: “Facciamo meno vacanze e lavoriamo di più“. Una frase che scatenò la reazione del patron di Tod’s, presente in platea. Fu un vero e proprio show di Berlusconi.

“Qui ho trovato un disastro, un imprenditore ha il dovere dell’ottimismo, in questi anni la borsa è cresciuta del 54% e vi siete arricchiti, le case rivalutate fino al 45%. Facciamo meno vacanze, non piangiamoci addosso. E’ la sinistra con i suoi giornali che inventa una crisi che non esiste per arrivare al potere con Prodi“. Diego Della Valle reagì scuotendo la testa in dissenso, gesto che Berlusconi non apprezzò. “Gli imprenditori che stanno a sinistra hanno scheletri negli armadi… Prego il signor della Valle, se si rivolge al presidente del consiglio, di dargli del lei e non del tu“.













