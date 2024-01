Silvio Berlusconi in studio ad Affari Tuoi Lotteria Italia?/ Frame di Stefano Accorsi infiamma X: “È lui!”

Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia 2023: il web scherza su Silvio Berlusconi “redivivo”

E’ stata una serata avvincente, adrenalinica, quella condita dalla diretta di Affari Tuoi, Speciale Lotteria italia 2024. La trasmissione ci ha accompagnati verso l’annuncio dei fortunati vincitori dell’estrazione con biglietti dal compenso milionario distribuiti in diverse zone d’Italia. C’è stato spazio anche per il gioco classico, così come per simpatiche gag con la complicità degli ospiti. Alla festa ha partecipato anche il web che, spesso covo di pensatori sagaci, ha messo in evidenza una presunta ‘apparizione’ tra i presenti.

“Raga, ma è palesemente Silvio Berlusconi, cioè è proprio lui!”, ebbene sì; scrive così un utente su X scatenando l’irriverenza del web. Il cavaliere è tornato per regalare un po’ di fortuna agli italiani? Redivivo il tanto amato presidente? È chiaramente frutto dell’ironia la convinzione della rete ma – giusto per strappare un sorriso – la persona in questione sembra davvero avere una discreta somiglianza con il compianto premier, ma bando alle burle: in realtà era semplicemente Stefano Accorsi.

Raga, ma è palesemente Silvio Berlusconi, cioè È PROPRIO LUI 💀#AffariTuoi pic.twitter.com/WMWmpsSjyG — Moni Sca (@sca_moni) January 6, 2024

Silvio Berlusconi, la goliardia del web per la somiglianza con Stefano Accorsi

Tornando seri, la piattaforma social X – prima Twitter – è stata letteralmente invasa da ‘meme’ e commenti ironici che rimandavano alla presunta presenza di Silvio Berlusconi, redivivo durante la diretta di Affari Tuoi, Speciale Lotteria Italia 2024. Ovviamente, l’amato presidente che ci ha lasciati lo scorso anno avrà guardato la diretta da un luogo a noi sconosciuto e il suo presunto sosia era in realtà l’attore Stefano Accorsi.

“Se ci pensate, non abbiamo mai visto Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi nella stessa stanza”, scrivono ancora su X. C’è dunque chi scomoda il clichè del complottismo nel tentativo di rincarare l’ironia. La somiglianza tra l’attore e il compianto premier – più goliardica che effettiva – avrebbe però sicuramente strappato un sorriso al cavaliere, sempre irriverente e al passo con l’umorismo giovanile.

Se ci pensate, non abbiamo mai visto Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi nella stessa stanza.#AffariTuoi pic.twitter.com/PtyXw3EAe7 — 🏳️‍🌈𝗡 𝗔 𝗚 𝗜 𝗡 𝗜 •9 ¾ 🏳️‍🌈 (@NAGINI_SNAKE_) January 6, 2024













