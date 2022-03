Silvio Berlusconi, ‘nozze’ con Marta Fascina: “Mi ha dato amore”/ Assente Pier Silvio

Silvio Berlusconi, durante il “matrimonio” celebrato a Villa Gernetto con la sua Marta Fascina (che tuttavia matrimonio non è stato: si è trattato di uno scambio di promesse d’amore, come vi abbiamo raccontato ieri sulle nostre colonne, ndr), avrebbe pronunciato alcune parole dalle quali trasparirebbero tutto il suo sentimento e tutto il suo trasporto nei confronti della giovane compagna. Lo riferisce Adnkronos, secondo cui il virgolettato del Cavaliere sarebbe stato il seguente: “Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore”.

MATRIMONIO SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA/ Invitati e location: Piersilvio assente

Affermazioni importanti e che testimoniano il profondo legame esistente tra il leader di Forza Italia e Marta Fascina. Non solo: come scrive ancora l’agenzia di stampa sopra menzionata, Silvio Berlusconi avrebbe più volte ripetuto di essere felice, in particolare per aver riunito la sua famiglia, che ama immensamente, e gli amici più cari, soprattutto dopo aver vissuto un momento molto difficile per la sua salute. Assente solo il secondogenito Pier Silvio, il quale in questo periodo preferisce tenersi lontano da eventi troppo affollati per paura del contagio da Covid.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, quand'è il matrimonio simbolico/ Location e ospiti

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA: UNA PROMESSA D’AMORE EMOZIONANTE

Queste dichiarazioni sarebbero state effettuate da Silvio Berlusconi nei confronti di Marta Fascina e degli altri presenti in occasione del breve momento solenne nella cappella della Villa, con il suono di un violino sullo sfondo, rivela l’ANSA.

“All’interno di Villa Gernetto – ha aggiunto l’agenzia – è stato poi servito il pranzo, preparato dagli chef Bobo e Chicco Cerea del ristorante stellato ‘da Vittorio’ di Brusaporto. Il menù, molto apprezzato dagli ospiti, si è ispirato alla tradizione lombarda, con piatti come i mondeghili di vitello al limone con crema di sedano e rapa, gli gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e il moscato passito prodotto da un’azienda vinicola del Franciacorta”. Tra una portata e l’altra, in attesa della torta a tre piani, il cantante Gigi D’Alessio ha intonato alcuni brani tipici della tradizione partenopea. Ma non solo: “Rinverdendo invece antichi ricordi di quando i due in gioventù si esibivano insieme sulle crociere, Fedele Confalonieri al pianoforte e Silvio Berlusconi alla voce hanno rallegrato i presenti con una serie di canzoni francesi”.

Berlusconi e Marta Fascina, "nozze" ad Arcore il 19 marzo/ La verità sulla festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA