Silvio Berlusconi: “Pensioni a 1.000 euro a mamme e nonne”/ “RdC non va abolito”

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è stato ospite stamane negli studi di Mattino 5 in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Tanti gli argomenti trattati dal Cavaliere su Canale 5, cominciare dalla volontà, in caso di vittoria, di introdurre una pensione minima da 1.000 euro per mamme e nonne: “Vogliamo portare tutte le pensioni a mille euro – ha detto l’ex presidente del consiglio in diretta tv su Canale 5 – e a chi non ha pagato i contributi, chi ha lavorato in casa, le mamme e le nonne, vogliamo dare anche a loro mille euro”.

Silvio Berlusconi è tornato a parlare anche del reddito di cittadinanza, ribadendo quanto già spiegato negli scorsi giorni: “Ci sono troppi poveri, sono un italiano su 4, in povertà assoluta 4milioni 750mila e devono essere aiutati. Il reddito è assolutamente doveroso da parte dello Stato. Ma ad alcuni giovani, pare il 25% dei nostri giovani, hanno permesso di stare sul divano, a loro dobbiamo offrire una possibilità di lavoro, pensiamo di intervenire sui costi di una azienda che deve assumere. Le aziende che assumeranno giovani avranno come costo solo i soldi che entreranno nelle tasche del neo-assunto”. Altra promessa riguarda invece l’ambiente: “Un milione di alberi?. E’ uno dei punti sull’ambiente, mi piacerebbe che le città fossero circondate dai parchi, con il verde si vive meglio, c’è l’aria più pulita”.

SILVIO BERLUSCONI: “IL VOTO DEL 25 SETTEMBRE E’ MOLTO IMPORTANTE”

Berlusconi ha quindi invitato il popolo italiano a recarsi alle urne fra 20 giorni: “Il voto del 25 è molto importante, per le cose che sono capitate, l’ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio del 2008, allora ci sono stati 7 governi mai eletti, tutti di sinistra, con il prossimo voto gli italiani possono tornare a contare qualcosa con il loro voto”.

Da segnalare anche uno dei curiosi aneddoti di Silvio Berlusconi, incalzato da Francesco Vecchi: “Allora – dice – l’altra sera mi hanno portato a cena, mi hanno messo vicino una bella ragazza, abbiamo parlato, siamo scesi sul piano personale, e lei mi ha chiesto quante donne ho avuto nella vita, io, dopo un po’ le ho fatto la stessa domanda, lei si è messa a contare: ‘uno, due, tre, quattro…’, ‘nemmeno tanti, bella come sei’, ho detto subito e lei mi ha risposto: ‘Sì, devo confessarlo, è stata una settimana piuttosto tranquilla…'”. Grandi risate in studio.

