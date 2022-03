Silvio Berlusconi: “Salvini leader vero”/ Video, elogio del Cav, lui: “Forza Milan”

Un giorno speciale per Silvio Berlusconi e Marta Fascina, un “non matrimonio” per il Cavaliere che ha visto partecipare numerosi invitati del mondo politico e non solo. Oltre ai colleghi e i più stretti collaboratori c’erano anche Gigi D’Alessio e Vittorio Sgarbi, con quest’ultimo che ha pubblicato sui social un video destinato a far tremare il centrodestra. Durante le foto di rito degli “sposi”, Berlusconi ha infatti rivolto parole d’elogio al leader della Lega Matteo Salvini, presente ai festeggiamenti e subito sotto la luce dei riflettori per un chiaro messaggio mandato dal Cavaliere. Richiamato davanti alla grande torta preparata per la celebrazione della relazione con Marta Fascinaper una foto, Salvini è stato infatti preso in contropiede dall’ex premier che lo ha “presentato” a tutti: “Allora signori questo è Matteo Salvini, l’unico leader vero che c’è in Italia“.

Le parole del Cavaliere, in un momento così felice con Marta Fascina, non sono di certo passate inosservate, col tono di voce degli altri invitati che si è abbassato nell’esatto momento in cui l’ex ministro si è avvicinato a Berlusconi per la foto. Di tutto punto, per non restare in silenzio dopo le parole d’elogio che sanno di vera e propria investitura, Salvini ha risposto con un “olè” e un “forza Milan” che ha fatto sorridere Berlusconi, il tutto mentre armava con la giacca da tenere chiusa come piace al Cavaliere. Alle parole di Berlusconi sono poi seguiti gli applausi dei presenti, con l’ex presidente del Milan che ha aggiunto: “Lui è sincero, per questo lo ammiro e gli voglio molto bene. È una persona sincera”

Silvio Berlusconi: “Salvini leader vero”. La risposta del leghista

Dopo la risposta di circostanza, in un momento di sicuro imbarazzo davanti agli invitati del “non matrimonio” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, Matteo Salvini ha ringraziato il Cavaliere per le belle parole dedicategli: “Lo ringrazio per l’amicizia, la stima e la fiducia, in un momento così difficile solo una squadra unita, compatta e preparata può aiutare gli italiani a risollevarsi, puntando sulle libertà economiche e sociali, sul taglio delle tasse e sulla pace fiscale, su una giustizia giusta e su un lavoro sicuro e ben pagato per tanti”.

A essere presente, come detto, era anche Vittorio Sgarbi che ha permesso a tutti grazie a un suo video di essere a conoscenza di quanto successo. “Tolta la sua famiglia e gli amici della sua cerchia più ristretta – ha raccontato Sgarbi all’Adnkronos – gli unici ospiti eravamo io, Matteo Salvini e Gigi D’Alessio, che ha cantato quattro canzoni in napoletano, tra cui Malafemmena e ‘O Sarracino. E’ stato molto divertente. Salvini è stato definito da lui il politico più coerente, la persona più trasparente nei rapporti politici. Berlusconi ne ha elogiato l’onestà, ma non nel senso in cui la intende Di Pietro: mi riferisco alla chiarezza. Berlusconi ha detto che Salvini è il più trasparente e affidabile dei politici italiani”.













