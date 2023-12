Silvio e Sabrina, Uomini e Donne/ Lui chiude: “Voglio lasciarla libera. Mi piace tantissimo ma…”

Silvio e Sabrina: lui vuole chiudere

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 dicembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Silvio e Sabrina. “Sono un po’ in difficoltà perché lei ha raccontato che va tutto bene mentre lui vuole chiudere“, spiega la conduttrice. “Voglio lasciarla libera. Mi piace tantissimo ma voglio che si senta libera di conoscere altre persone”, spiega Silvio. “Io sono sorpresa perché siamo stati bene insieme”, replica Sabrina.

“Abbiamo fatto una serata bellissima. Mi sono infilato nel letto e tu, dopo esserti girata dall’altra parte, ti sei addormentata”, spiega Silvio che vorrebbe avere qualche dimostrazione in più dalla dama anche in intimità. “Sono uscito dal letto e sono tornato nella mia stanza“, dice Silvio.- “Forse è quello il problema. Sono andata in bagno, torno e lo trovo nudo a letto”, svela la dama. “Ma quale uomo si fa trovare nudo in camera?“, commenta Tina Cipollari non condividendo l’atteggiamento del cavaliere.

Silvio da dietrofront su Sabrina

Silvio spiega così di provare un interesse forte per Sabrina, ma di aver paura d’innamorarsi come conferma la stessa dama del trono over che, tuttavia, pur ribadendo la volontà di continuare a conoscere il cavaliere, spiega di non potergli dare quella sicurezza che lui cerca.

“Io, ad oggi, non posso dire di essere innamorata di lui. Potrebbe accadere così come non accadere” puntualizza la dama che, però, vorrebbe essere libera di viversi tranquillamente la conoscenza con Silvio che decide così di continuare ad uscire con lei.











