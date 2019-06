SILVIO SCHEMBRI IENA SI E’ OPERATO/ “Operazione andata, ora riabilitazione”

Tutto è bene quel che finisce bene. Silvio Schembri, inviato de Le Iene, si è sottoposto ad un’operazione dopo la frattura al braccia. L’intervento è andato alla grande come testimonia una foto pubblicata dalla Iena che su Instagram ha rassicurato tutti i fan sull’esito dell’operazione. Nella foto si vede Silvio circondato da tutto il team di medici dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta; ad accompagnare una foto la simpaticissima didascalia: “io li avevo avvertiti: fatemi l’anestesia totale altrimenti vi rompo le scatole per tutto il tempo. E infatti ho raccontato barzellette, ho cantato canzoni, ho fatto domande a ripetizione sull’intervento… Al di là di tutto, operazione andata!”. Schembri ci ha tenuto poi a ringraziare: “un enorme grazie al dr. Massimo Siracusa e alla sua equipe del reparto di #Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Sant’Elia” di #Caltanissetta, agli anestesisti (ai quali ho rotto le scatole in maniera incredibile) e a mio #zio, il dr. Nicola Reina, che non mi ha lasciato mai un attimo da solo. Ora via verso le riabilitazione per tornare il prima possibile ad indossare l’abito nero. #leiene”.

Silvio Schembri de Le Iene: incidente

Ma cosa è successo a Silvio Schembri? Il giornalista, inviato de Le Iene, ha raccontato su Instagram come si è infortunato. “Tutto vero. Sono caduto il giorno prima del matrimonio di mia sorella e ho rimediato una brutta frattura” ha scritto il giornalista siciliano, che si è procurato una frattura al braccio che ha richiesto un’operazione sotto i ferri. Tantissimi i messaggi di sostengo e solidarietà da parte dei fan, ma anche dei colleghi: a cominciare da Nina Palmeri che ha scritto “Oh noooooo!”, mentre Stefano Onnis ha ironizzato scrivendo “Pulire i 300 gamberoni con una sola mano sarà difficile!”.

Chi è Silvio Schembri, giornalista

Silvio Schembri è una delle new entry de Le Iene, il seguitissimo programma programma di approfondimento e di attualità trasmesso su Italia 1. La passione per la giornalismo è stata sempre molto forte: sin dalle scuole medie, infatti, Silvio con un amico si divertiva ad intervistare con una telecamera di cartone i compagni di scuola. Successivamente ha cominciato a collaborare con alcuni giornali online fino a realizzare i primi servizi per TRM, una televisione locale siciliane. Una volta terminata la scuola, Silvio si è dedicato alla professione di giornalista collaborando dapprima con AgrigentoNotizie, ma anche con La Repubblica e Askanews. Poco dopo è arrivata la televisione: dapprima il ruolo di inviata a La Gabbia e poi da circa due anni è approdato a Le Iene di Davide Parenti dove è stato battezzato con il nome di “Sogliola”.



