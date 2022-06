Simba La Rue vs Baby Touche/ Verità dietro faida tra rapper: guerra tra gang rivali

Qual è la verità dietro la faida tra i due rapper, Simba La Rue e Baby Touche? Il Corriere della Sera ha tentato di fare chiarezza ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi giorni a partire dal culmine della guerra tra i due giovani. L’ultimo episodio gravissimo si è svolto a Treviolo, in provincia di Bergamo, dove Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, alle 4 del mattino dello scorso 15 giugno è stato accoltellato. Il ragazzo, milanese di origine tunisino, stava accompagnando la fidanzata a casa, quando è stato colpito da un altro giovane sceso da una vettura. Tutto sembrerebbe avere i contorni di un vero e proprio regolamento di conti. Simba La Rue è stato così trasportato in ospedale. Cosa c’è dietro l’agguato ai suoi danni?

E’ facile intuire come alla base dell’accoltellamento contro Simba La Rue ci siano la gelosia e gli scontri che non di rado hanno a che fare con il mondo del rap/trap. Ci si domanda però chi avrebbe voluto volergli così del male ed il nome che emerge è quello di Baby Touche, al secolo Amine Amagour. Diciannovenne di origini marocchine ma vive a Padova, anche lui è un rapper/trapper.

Simba La Rue vs Baby Touche: faida tra rapper, dai social alla realtà

Tra Simba La Rue e Baby Touche non sembra affatto scorrere buon sangue e questo spiegherebbe l’accaduto. I due giovani artisti non si conoscono ma si controllano attraverso le rispettive gang. Per farlo si usano i social, dove le armi sono rappresentate dalle parole, prima di vedersi nella vita reale. Non mancano le provocazioni via Instagram ed è qui che viene mostrato l’episodio violento, la reda dei conti, avvenuta a Milano a febbraio. Nel video in questione si vede Touché, accerchiato, aggredito e picchiato da alcune persone. Quanto accaduto qualcuno lo considera una vendetta, , altri una ritorsione per un presunto dissing che il rapper padovano avrebbe rivolto al suo nemico di rime. Quel filmato ha alimentato ulteriormente la faida tra i due rapper.

A quel punto non è mancata la reazione dei ‘sostenitori’ di Baby Touche. La sua gang ha replicato a tono con messaggi allusivi e per nulla rassicuranti. Negli ultimi mesi non sono mancati gli scontri tra clan dei due rapper rivali in una faida senza fine, fino all’ultimo episodio della notte del 15 giugno, questa volta a scapito di Simba La Rue. Sarebbe stata la risposta della gang del suo rivale? Baby Touche ha fatto un passo indietro: “Io faccio musica, solo musica, tutto il resto lasciatelo lontano da me, che non voglio fare la guerra. Nessuno di noi vuole una madre che piange”, ha spiegato sui social.











