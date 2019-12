Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi dei numeri vincenti 31 dicembre 2019: i simboli

E come ogni estrazione del Lotto che si rispetti, il Simbolotto si presenta affianco per la tradizionale giocata “simbolica” ormai divenuta compagna dei tanti giocatori che hanno imparato come e quando si gioca questo “giovane” gioco Lottomatica. Dopo le “basse” vincite di Natale, le speranze sono riposte tutte nell’ultimo dell’anno/Capodanno per provare a presentarsi nel 2020 con qualche simpatica e sorprendente sorpresa sul proprio conto in banca. Giocare, ormai lo avete capito, è anche molto semplice: ad ogni giocata Lotto/Lotto Più/10eLotto effettuata sulla ruota che è in promozione (e che cambia ogni mese secondo un preciso calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di cinque simboli-numeri tra i 45 che sono disponibili. Con ogni mese assegnato ad una ruota specifica (ancora per oggi è Venezia quella del mese di dicembre, ndr), al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto vengono, quindi, estratti 5 simboli vincenti da una urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. E a voi cosa resta? Facile, guardate sul vostro scontrino della giocata se i simboli estratti compaiono anche da voi.

LOTTO, LE POSSIBILI VINCITE DEL SIMBOLOTTO

Ricordate, si vince al Simbolotto in base a quanti simboli-numeri azzeccati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti e a seconda ovviamente dell’importo giocato su quella ruota specifica. Occhio poi alle vincite, non fatevi abbindolare da chi sul web va in giro raccontando che le vincite non sono cumulabili: si può vincere al Lotto e sommare tranquillamente a quelle guadagnate col Simbolotto! Non è semplicissimo stabilire quanto si può vincere, dato che per regolamento l’importo del premio è legato sia ai numeri indovinati sia all’importo della giocata, ma il portale del Simbolotto offre un’importante dimostrazione di come potrebbe essere calcolata la sommatoria finale. Con una giocata da 1 euro e una vincita netta sul massimo possibile – ovvero 5 simboli indovinati – si può portare a casa 5mila euro; diventano 50 euro con 4 simboli indovinati, 5 euro per 3 azzeccati e solo un euro per due numeri indovinati. Avete invece puntato 2 euro? Allora basta raddoppiare gli importi di qui sopra e capire quanto potrebbe ingrossarsi il vostro eventuale bottino di Capodanno. Tutto pronto? L’attesa freme (e il Cenone pure)..

