Simbolotto, Lotto/ Estrazione del 2 gennaio 2020: numeri vincenti di oggi e simboli

Prima estrazione dell’anno anche per il Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto che sta conquistando sempre più giocatori. La prima estrazione settimanale è stata anche l’ultima del 2019, ora bisogna voltare pagina e dare inizio al nuovo anno. E quindi si riparte con una nuova combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili: la cinquina fortunata viene abbinata automaticamente, e soprattutto in maniera gratuita, ad ogni giocata che viene effettuata sulla ruota mensile in promozione. Quali saranno dunque i numeri e i simboli di oggi, 2 gennaio 2020? Per scoprirlo dobbiamo aspettare la nuova estrazione del Simbolotto. Intanto sappiamo già una prima novità: la ruota di questo mese a cui viene abbinata la cinquina è quella di Bari. Si riparte dunque dalla Puglia, prima di volare in Sardegna per il mese prossimo. Lo prevede il calendario di questo gioco che sta riscuotendo successo da quando è stato introdotto in abbinamento al gioco del Lotto.

SIMBOLOTTO LOTTO, ESTRAZIONE OGGI: COME GIOCARE E QUANTO SI PUÒ VINCERE

Giocare al Simbolotto è molto semplice: basta partecipare all’estrazione del Lotto sulla ruota prefissata (in questo caso quella di Bari). La ruota è identificabile sulla schedina del Lotto tramite una “s”. Una volta terminata la giocata, troverete sullo scontrino anche la combinazione casuale di 5 simboli in aggiunta alle informazioni classiche relative al gioco del Lotto. Per quanto riguarda invece i premi, questi dipendono dai simboli/numeri vincenti indovinati e dall’importo della giocata del Lotto fatta sulla ruota protagonista col Simbolotto. Potete fare una previsione tenendo conto della tabella dei moltiplicatori. Con due simboli indovinati il premio vale 1,086956 volte la giocata, si sale a 5,434782 volte la giocata per 3 simboli, 54,347826 volte la giocata per 4 simboli e infine 5.434,782608 volte la giocata per 5 simboli indovinati. La vincita viene aggiunta all’eventuale premio ottenuto col Lotto, quindi serve massima attenzione e concentrazione in fase di verifica della giocata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA