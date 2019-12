SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti e simboli estrazione di oggi 27 dicembre 2019

SIMBOLOTTO, ECCO NUMERI E SIMBOLI ESTRATTI OGGI

Sono stati estratti i numeri vincenti e simboli del Simbolotto. Per l’opzione di gioco del Lotto i simboli estratti oggi, venerdì 27 dicembre 2019, sono abbinati, anche stasera, alle giocate effettuate sulla ruota di Venezia. Andiamo a vederli uno aD uno. Scopriamo che c’è il cacio 30, le forbici 39, Natale 25, fagioli 10 e la mano 5. Cosa ci suggeriscono questi numeri ma soprattutto i simboli a loro associati? Partiamo dal cacio che per gli amanti della pasta, non solo i romani, ci porta subito alla mente una bella “cacio e pepe”. Passiamo poi alle forbici che in questo fine anno stanno a simboleggiare un taglio col passato, mentre il Natale ci ricorda, già con un filo di nostalgia, la Festività appena trascorsa coi nostri cari. Sicuramente molti di noi avranno subito associato i fagioli alla classica tombolata natalizia, qualche buon gustaIo invece si sarà leccato i baffi pensando alla pasta e fagioli. Infine c’è la mano, un 5, un gesto di “approvazione” e benaugurante… Scusandoci per questa breve divagazione andate a scoprire se l’estrazione di oggi del Simbolotto vi ha sorriso… (CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO)

Appuntamento con il Simbolotto oggi, eccezionalmente di venerdì 27 dicembre 2019. In occasione delle feste natalizie, infatti, il calendario tradizionale di Lotto e Superenalotto ha subito alcune piccole modifiche. Se, infatti, ieri giovedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, non è andata in scena alcuna estrazione di Lotto e Superenalotto, il primo recupera proprio oggi con un nuovo concorso indetto in via eccezionale per poi tornare anche domani con il consueto calendario che vedrà la presenza di tutte le lotterie aperte (Superenalotto, Lotto e 10eLotto). In merito al gioco del Simbolotto, questo rappresenta da qualche tempo la nuovissima possibilità offerta agli appassionati per potersi portare a casa un nuovo gruzzoletto. Dopo l’esordio dello scorso luglio, ad oggi ha già distribuito diverse vincite ma, salvo cambio di programma, il tempo stringe e le possibilità diminuiscono sempre di più dal momento che il concorso legato al Lotto sarà attivo solo fino al giugno del prossimo anno in partenza. Perchè, dunque, non approfittare della nuova estrazione speciale di oggi per poter tentare ancora una volta la fortuna e sperare nella benevolenza della Dea Bendata?

Giocare al Simbolotto è molto semplice dal momento che pur essendo un gioco opzionale al Lotto è del tutto gratuito. Per ciascuna giocata effettuata su una determinata ruota in promozione – che cambia ogni mese – viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale caratterizzata da 5 simboli su 45 disponibili. Al termine di ogni estrazione del Lotto si estraggono i cinque simboli vincenti e si vince in base a quanti simboli sono stati indovinati – indipendentemente dall’ordine di estrazione – e all’importo giocato sulla specifica ruota. Il risultato del Simbolotto è indipendente dal gioco del Lotto e le vincite a quest’ultimo possono essere sommate fino ad un limite previsto dalla normativa vigente. Con tutti i simboli indovinati si possono vincere 5000 euro, soldi che diventano 50 euro con 4 simboli centrati, e poi a scendere, 5 euro con 3 simboli, 1 euro con 2 e zero con un solo simbolo indovinato. Per questo mese di dicembre è abbinato alla ruota di Venezia, mentre da gennaio si partirà con Bari.



