La fortuna (o almeno, lo speriamo) è pronta a colpire anche questa sera e tra i tanti giochi che ci terranno compagnia nelle prossime ore chissà che decida di inondare proprio il Simbolotto con i suoi ricchi premi: l’estrazione dei simboli vincenti di questa sera si è tenuta pochi minuti fa – come sempre dopo quella ‘principale’ del Lotto – e tra pochissimo potrete finalmente scoprire se siete riusciti a portarvi a casa qualche premio che, pur non cambiandovi la vita potrebbe farvi decisamente comodo!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 19 Settembre 2024

In linea di massima i premi previsti sono quattro e vanno dai 10mila euro fino al singolo euro di consolazione, ma in realtà il valore dipenderà da quanto avete puntato piazzando la vostra scommessa e se con 2 euro giocati ne potreste vincere 20mila, diventano già 100mila con 10 euro e così via fino ai 2 milioni che vi spetteranno nel caso ne abbiate giocati 200 (il massimo concesso dal Lotto)! Visto che l’acquolina in bocca starà crescendo a dismisura, vi lasciamo subito i simboli e i numeri vincenti di oggi – giovedì 19 settembre 2024 – del Simbolotto, che sono: Topi (11), Sfortuna (17), Uccello (35), Anguria (31), Braghe (8).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 17 Settembre 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Torna oggi – giovedì 19 settembre 2024 – un altro imperdibile appuntamento con il Simbolotto che come da tradizione ormai assodata ci terrà compagnia in serata dopo la classica estrazione dei numeri vincenti del Lotto odierno; ma prima di entrare nel vivo del concorso che ci attende da qui a qualche ora, ci teniamo – soffermandoci anche un attimo sull’attualità – a ricordarvi che domani (venerdì 20) si terrà un nuovo concorso pensato da Sisal per raccogliere fondi a favore della ricostruzione dell’Emilia-Romagna che in queste ore – come nel tragico maggio dello scorso anno – è interessata da un’altra violenta e distruttiva ondata di maltempo.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Settembre 2024

Senza dilungarci in notizie ‘infelici’, torniamo al punto di partenza per dirvi che l’appuntamento con il Simbolotto scatterà a pochi minuti di distanza dalle ore 20 in punto (momento in cui il Lotto diventa protagonista delle sale estrattive Sisal per incoronare le sue 11 combinazioni vincenti), così come la scadenza per tutti voi giocatori che non avete ancora in mano la vostra schedina sarà quelle delle 19:30 che rappresenteranno l’ultimissimo momento in cui potrete piazzare una scommessa simbolottiffera per questa sera!

LE REGOLE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO: UNA SCOMMESSA GRATUITA COLLEGATA AL LOTTO

Tenendo per bene gli orari in mente, non ci resta che dirvi (o ricordarvi, nel caso in cui non siate alla vostra primissima esperienza con questo gioco) come fare a giocare al Simbolotto recuperando assieme a voi tutte le regole più importanti: la primissima – fondamentale – è che questo è l’unico concorso a premi che non prevede una schedina ‘personale’, né una modalità per scommettere direttamente; chiedendovi – piuttosto – di giocare al Lotto per partecipare all’estrazione.

Tra le 11 ruote del Lotto non dovrete sceglierne una casuale, ma quella in promozione che si può riconoscere facilmente grazie alla ‘S’ che richiama (ovviamente) al Simbolotto: la particolarità è che non si tratta di una ruota fissa, ma cambia ogni mese e seppur per ora – fino al 30 settembre – è quella di Palermo, già dal primo ottobre cambierà passando il testimone dei simbolotti a quella di Roma. L’aspetto più interessante è che per giocare non dovrete spendere alcuna cifra aggiuntiva oltre alla scommessa economica che vi varrà per il Lotto e – così – con un solo euro (o qualsiasi altra cifra vi aggradi) potrete partecipare a due differenti concorsi con un doppia opportunità di vincere qualche ricco premio!