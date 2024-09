Sul finire di questo martedì 17 settembre 2024 (anche se in realtà mancano ancora diverse ore e molti tra voi cari lettori saranno ancora al lavoro) ci avviciniamo sempre di più all’ennesimo appuntamento serale con il Simbolotto che tra oggi, giovedì, venerdì e poi ancora sabato sarà sempre pronto a seguire e – in un certo senso – completare il concorso del Lotto: i due giochi infatti sono strettamente collegati tra loro, tanto che quello basato sui simbolotti di cui vi parliamo tra queste righe non sarebbe mai esistito se il suo collega ‘più grande’ non avesse riscosso il successo che l’ha reso uno dei giochi più amati e partecipati in tutto il nostro bel territorio!

Il punto di partenza – in attesa ovviamente della cinquina che questa sera incoronerà i nuovi simboli fortunati – non possono che essere i ricchi premi che mette in palio il Simbolotto: i riflettori sono quasi sempre interamente puntati su quei 10mila euro che finiranno direttamente nelle tasche di chiunque riuscirà sarà così tanto fortunato da centrare l’intera combinazione che scopriremo tra qualche ora; ma è giusto dare anche il dovuto risalto agli altri tre bottini in palio che potrebbero valervi comunque una cifra compresa tra 50 e 1 euro!

IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO ASSOCIATO AL LOTTO

Resta solamente da capire una cosa importantissima: cosa si deve fare per cercare di portarsi a casa uno di questi ottimi premi del Simbolotto? La risposta è presto detta, ma prima dobbiamo fare un passetto indietro al Lotto per ricordare ai meno abitudinari nei concorsi tra voi carissimi lettori che esistono in totale 11 ruote: tra queste ogni mese una viene eletta come portatrice dei simbolini (nel caso di settembre è quella di Palermo, ma già da ottobre l’onore spetterà a quella di Roma) ed è proprio su quella che dovete concentrarvi.

Una volta individuata (si riconosce perché è sempre marcata con una ‘S’ che richiama proprio a quest’altro gioco) non dovrete far altro che procedere ad una normalissima giocata scegliendo ed indicando tra i due e i cinque, al costo minimo di 1 euro e con un massimo fissato a 200: se avrete seguito questi passi sulla schedina troverete stampati anche cinque simboli che rappresentano proprio la vostra scommessa nel Simbolotto; il tutto senza pagare neppure 1 centesimo in più, ma senza poter neppure modificare la cinquina che la sorte vi avrà riservato.