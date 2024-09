LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire se qualcuno tra voi carissimi lettori e giocatori è riuscito ad acciuffare il jackpot del Superenalotto, per noi non è ancora arrivato il momento di fermarci perché in quel di Roma si sono già tenute anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto che completeranno questo splendido ricco quadretto dei giochi Sisal e che – pur senza jackpot ‘rilevanti’ – potrebbero farvi vincere qualche importantissimo premio!

Per scoprirlo (non è neppure il caso di dirlo) la prima cosa che dovrete fare è incrociare le vostre dita, seguita dal controllo attento e meticoloso della schedina che tenete in mano per non rischiare di confondervi tra i tanti numeri che vi elencheremo qua sotto, perdendo un’occasione che potrebbe rivelarsi vincente e potenzialmente milionaria. Vi lasciamo con un sempre sentito augurio di buona fortuna e – tenendo anche noi incrociate le dita per tutti voi lettori – eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 150 del 19/09/2024

03 – 14 – 16 – 17 – 23 – 37 – 39 – 41 – 53 – 57 – 59 – 60 – 61 – 64 – 66 – 71 – 73 – 82 – 84 – 88

NUMERO ORO: 14

DOPPIO ORO: 14 – 64

EXTRA: 06 – 20 – 26 – 31 – 33 – 40 – 46 – 48 – 50 – 52 – 65 – 74 – 83 – 87 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 150 del 19/09/2024

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 14 64 17 40 26 Cagliari 57 71 73 52 74 Firenze 03 14 23 53 06 Genova 03 88 83 66 07 Milano 60 84 46 90 06 Napoli 37 66 33 31 48 Palermo 64 39 65 74 82 Roma 16 53 48 87 84 Torino 82 41 50 17 01 Venezia 61 59 87 20 81 Nazionale 27 06 28 73 09

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: SI APRE ANCHE OGGI LA CACCIA AL JACKPOT

È arrivato il momento di mettere mano alla schedina del Superenalotto perché finalmente anche in questa serata di celebrazioni e festeggiamenti per San Gennaro possiamo scoprire i numeri vincenti che potrebbero portare nelle tasche di qualcuno tra voi giocatori (che noi ovviamente speriamo sia anche un nostro lettore abituale!) l’ambitissimo jackpot che attualmente viaggia sull’ordine dei 77,1 milioni di euro!

Nel caso doveste fare i conti con una schedina milionaria, sappiate che l’unico modo in cui potrete riscattare il vostro premio milionario è quello di prendere appuntamento in uno dei due Uffici Premi Sisal che si trovano a Roma o Milano: un’occasione – peraltro – per iniziare a spendere il vostro premio concedendovi una piccola vacanza! Detto questo, l’attesa è alle stelle e non vogliamo trattenervi oltre, quindi eccovi i sei numeri vincenti di oggi – giovedì 19 settembre 2024 – del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 149 del 19/09/2024

Combinazione Vincente

3 – 13 – 56 – 44 – 61 – 45

Numero Jolly

33

SUPERSTAR

34

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER LA NUOVA ESTRAZIONE!

È pronta a ripartire la ruota della Dea Bendata della fortuna che oggi, giovedì 19 settembre 2024 – come ogni giovedì di diversi anni a questa parte -, ci porterà verso le nuovissime estrazioni del Lotto che si farà accompagnare nel suo viaggio nazionale anche dal jackpot del Superenalotto (per molti il reale protagonista di questa giornata!) e dai 10+10 numeri vincenti del 10eLotto e della sua versione ‘Extra’: tre appuntamenti quasi imperdibili e che si ripeteranno più o meno identici – salvo per quanto riguarda i numeri sorteggiati – nella giornata di domani e un’ultima volta in questa settimana sabato 21 settembre!

Seppur il jackpot superenalottifero sia fisso nella mente di moltissimi tra voi cari lettori, permetteteci di fare un passetto indietro per dirvi che questa settimana sembra proprio che la Dea Bendata sia tornata a colpire soprattutto negli altri due concorsi, con un Lotto che tra i 5 milioni totali distribuiti sul nostro bel territorio ne ha assegnati quasi 50mila nel solo Piemonte per le due schedine che hanno centrato un terno e quattro ambi da 27mila euro e un altro terno da 22mila!

Ancor più fortunato il 10eLotto che dopo un paio di mesi in cui ha volato basso senza far uscire nessun premio particolarmente ricco, martedì scorso ha garantito la bellezza di 1 milione di euro ad un fortunatissimo romano che ha centrato l’intera combinazione da 10 numeri; senza dimenticare neppure i cinque giocatori che grazie alla combinazione ‘9 Oro’ si sono portati a casa ben 50mila euro, ovviamente a testa!

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO: APERTA LA CACCIA ALLA SESTINA CHE CUSTODISCE DEL JACKPOT DI OGGI

La Dea Bendata manca invece da un po’ di tempo – e forse proprio oggi invertirà questa brutta tendenza – all’appuntamento con il Superenalotto che continua da settimane ad assegnare premi (comunque tutt’altro che brutti!) nella completa assenza del jackpot che – infatti – oggi è arrivato a valere ben 77,1 milioni di euro nella speranza che questa sera qualcuno riesca a centrare l’ambitissimo ‘6’; mentre se vi chiedeste a quanto sono ammontati i premi più alti di martedì 17, pur essendo una giornata ‘sfortunata’ avranno certamente festeggiato – da un lato – quei due giocatori che con 5 numeri vincenti hanno vinto più di 88mila euro l’uno e – dall’altro – anche i tre che se ne sono aggiudicati quasi 42mila!

L’INVOCAZIONE A SAN GENNARO: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

A chiudere questo ennesimo viaggio verso il 10eLotto e il Superenalotto in vostra compagnia (fermo restando che ovviamente vi riporteremo anche tutti i numeri vincenti a tempo debito!) non può che mancare la Smorfia Napoletana che in questa simbolica giornata – dato che di cultura partenopea si parla – non può che tenere conto delle celebrazioni di San Gennaro: la combinazione del patrono napoletano parte proprio dal 90 di ‘patrono’, per poi arrivare al 6 (‘santo’) e al trittico 13-66-70 che rimanda al famosissimo miracolo della liquefazione del sangue del Santo.