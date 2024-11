Assieme al Lotto – sempre accompagnato dagli inseparabili Superenalotto e 10eLotto – oggi tornerà anche a farci compagnia con i suoi sempre apprezzati premi il Simbolotto, reduce da un paio di settimane in cui (purtroppo) la Dea Bendata sembra essersi presa una piccola pausa: ignorando tutti i bottini minori, l’ultimo premio massimo che si è visto uscire in questo gioco – infatti – risale addirittura allo scorso 9 di novembre quando un fortunatissimo vincitore è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 100mila euro con una scommessa da appena 10 euro.

Prima di lui, gli altri vincitori novembrini del Simbolotto sono stati solamente due in occasione dei concorsi del 5 e del 7 novembre, loro entrambi titolari di un premio da 10mila euro l’uno; ma fermo restando che ottobre è stato un mese veramente molto fortunato con la bellezza di sette differenti – tra i 10mila e i 35mila euro – bottini assegnati ad altrettanti giocatori nel corso di tutto il mese, con un totale dal 2019 a questa parte che ha raggiunto l’incredibile quantità di 343 cinquine centrate (60 nel solo ultimo anno).

COME PARTECIPARE AL CONCORSO DEL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER PROVARE A VINCERE UN RICCO BOTTINO

Come fare per cercare di essere tra quei vincitori del Simbolotto di cui vi abbiamo parlato? Oltre all’ovvia risposta che dovrete innanzitutto piazzare una vostra personalissima scommessa, vi ricordiamo che le altre regole da rispettare sono veramente poche e semplicissime: la prima (nonché più importante) è che non esiste una specifica schedina simbolottifera, con la giocata che è subordinata ad un’iniziale obbligatoria puntata nel Lotto.

Senza farvi confondere dalle 11 ruote, per partecipare all’imminente sorteggio del Simbolotto dovrete scegliere quella di Torino (non è fissa e cambia ogni mese, ma per ora vi basta sapere che è quella torinese): la puntata minima o massima è quella lottifera – rispettivamente 1 e 200 euro, incrementabili di 50 centesimi alla volta – e l’aspetto certamente più interessante è che partecipare al concorso protagonista di questo articolo non dovrete spendere alcuna cifra aggiuntiva!

