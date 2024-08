Il Simbolotto trova spazio anche oggi dopo la consueta estrazione del Lotto, del resto è un gioco abbinato e, quindi, non c’è viaggio tra le ruote senza l’appuntamento con i numeri e simboli vincenti. Anche oggi, giovedì 29 agosto 2024, si rinnova l’appuntamento con la fortuna, che in questo caso può valere un premio, ad esempio, di 10mila euro.

Ma andiamo con ordine, partendo dalle basi: nulla è cambiato dal 2019, quando questo gioco ha fatto il suo debutto, quindi per giocare bisogna compilare la schedina del Lotto, optando però per la ruota in promozione, che nel caso di agosto è quella Nazionale, stando al consueto calendario che viene seguito con precisione e attenzione.

In questo modo si ottiene una cinquina di numeri e simboli, che vengono assegnati di conseguenza in maniera del tutta casuale e automatica. Poi bisogna aspettare solo il momento dell’estrazione del Simbolotto, quindi dei cinque numeri e simboli fortunati, che vengono estratti da un totale di 45 simbolotti disponibili.

LE POSSIBILI QUOTE DEL SIMBOLOTTO

Vanno fatte delle opportune precisazioni in vista della nuova estrazione del Simbolotto: è indipendente da quella del Lotto, nonostante sia un gioco opzionale e quindi abbinato. La cinquina fortunata viene estratta nello stesso giorno, per la precisione proprio durante l’estrazione, ma l’esito è un capitolo a parte. Tenendo conto di una giocata minima di un euro, i premi variano ovviamente in base alla quantità di simbolotti che vengano centrati (oltre che all’importo della giocata stessa).

Ad esempio, il premio massimo può essere di almeno 10mila euro, poi ci sono i 50 euro che vanno a coloro che riescono a realizzare il 4, mentre si scende a 5 euro per quanto riguarda il 3, poi c’è l’ultima categoria di vincita, il 2, che offre un premio di consolazione di almeno un euro. Ma è un discorso che andrà affrontato dopo l’estrazione, che può essere verificata anche tramite televideo, app My Lotteries e il sito ufficiale del Lotto.