Chiudiamo oggi – giovedì 31 ottobre 2024 – con un’ultimissima tappa del Simbolotto nella ruota lottifera della splendida Roma prima di lasciarcela definitivamente alle spalle per i prossimi 11 mesi ed approdare (da sabato 2 novembre) in quel di Torino per un nuovissimo mese di ricche estrazioni con i simbolotti protagonisti; ma prima di entrare nel vivo del concorso che ci attende tra qualche ora – sempre immediatamente dopo la chiusura delle 11 estrazioni del Lotto, ma ci arriveremo – è importante fare un passetto fino a domani per ricordare a tutti voi carissimi lettori che in occasione di Ognissanti non si potrà giocare al Simbolotto, con una piccola giornata di pausa che vedrà protagonisti solamente i due Million Day.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 29 Ottobre 2024

Non preoccupatevi – però – perché seppur in questa settimana ci saranno solamente tre concorsi tra Lotto, 10eLotto, Simbolotto e Superenalotto, la prossima avrete modo di misurarvi per ben cinque volte con la Dea Bendata: oltre ai consueti appuntamenti che si terranno tra martedì, giovedì, venerdì e sabato – infatti – lunedì 4 novembre 2024 ci sarà il recupero dei concorsi che ‘perderemo’ domani!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 29 Ottobre 2024

TORNA OGGI IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA E I PREMI CHE POTRESTE VINCERE

Ora, rimanendo con i piedi ben ancorati al concorso odierno del Simbolotto vale la pena ricordarvi che nel caso in cui vogliate tentare la fortuna questa sera dovrete rivolgervi ancora una volta alla ruota di Roma del Lotto: una volta piazzata una qualsiasi scommessa – da un minimo di 2 numeri ad un massimo a vostra scelta, con un costo necessariamente compreso tra 1 e 200 euro – nel caso in cui abbiate selezionato anche l’apposita casellina riceverete anche una cinquina di simbolotti pronti a trasformarsi (lo speriamo!) in una vincita cospicua.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 26 Ottobre 2024

A livello generale – ma tenendo a mente che il bottino aumenterà in relazione alla puntata iniziale nel Lotto che non prevede alcuna maggiorazione – con il Simbolotto potreste vincere la bellezza di 10mila euro (per così dire) ‘semplicemente’ indovinando l’intera cinquina; così come potrebbe anche attendervi uno qualsiasi degli altri tre premi in palio che vi spetteranno ogni volta in cui indovinerete almeno una coppia dei simboli fortunati!