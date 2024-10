È arrivato il momento di scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto con la Dea Bendata che ha già fatto la sua tradizionale tappa nel Lotto di Roma prima di dedicarsi brevemente ai cinque simbolotti che tra pochissimi minuti sceglieranno chi tra voi tanti giocatori – e speriamo affezionati lettori – è riuscito a portarsi a casa uno dei quattro premi in palio: gli occhi restano puntati certamente sull’intera cinquina che moltiplicherà per 10mila la vostra scommessa iniziale, ma noi vi ricordiamo anche sempre che con la stessa schedine state partecipando al Lotto che potrebbe avere altri premi in palio per voi!

Se così fosse – e aveste dunque una scommessa doppiamente vincente tra le mani – sappiate che vi basterà presentarvi in una ricevitoria Sisal con la schedina per ottenere subito il vostro bottino che vi verrà immediatamente accreditato o consegnato in contanti! Augurandovi buona fortuna, vi lasciamo subito ai simboli vincenti di oggi – martedì 29 ottobre 2024 – del Simbolotto, che sono: Rondine (45), Sfortuna (17), Pizza (24), Italia (1), Scala (27).

Con il mese di ottobre che si appresta – tra un paio di giorni – a chiudersi, torna a farci compagnia ancora una volta il Simbolotto che tra oggi (martedì 29 ottobre 2024) e giovedì farà per le ultime due volte dell’anno tappa a Roma prima di spostarsi in direzione Torino dove troverà ancora una volta tutti voi appassionati lettori e giocatori ad attenderlo per inaugurare un nuovo mese che speriamo possa portare nelle vostre tasche qualche ricchissimo premio: ottobre – infatti – si è rivelato un mese particolarmente fortunato nel corso del quale si sono visti uscire ben cinque premi del Simbolotto della categoria massima sul totale (dal lancio nel 2019 ad oggi) di ben 56!

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO E QUANTO SI VINCE IN BASE ALLA SCOMMESSA

Soffermandoci ancora un attimo sui premi del Simbolotto in vista dell’estrazione serale, è interessante precisare che quei cinque premi che vi abbiamo citato sono valsi in totale la bellezza di 130mila euro, con il più alto tra loro (segnato esattamente il 15 ottobre in quel di L’Aquila) che ha raggiunto l’ottimo soglia dei 35mila euro; ma tutto questo per dirvi che – in realtà – questo è uno dei pochissimi giochi a non avere premi fissi in palio, limitandosi a fissare alcune cifre che potreste raggiungere in base alla vostra scommessa.

Per esempio, con 1 solo euro puntato – che vi ricordiamo dovrà finire sulla ruota di Roma del Lotto, unico modo per partecipare a questo amatissimo concorso extra – potreste portarvene a casa un massimo di 10mila, che diventeranno già 20mila con 2 euro, poi ancora 500mila con 50 ed addirittura la bellezza di 2 milioni tondi (senza contare ovviamente le tasse) nel caso remoto in cui scommettiate ben 200 euro; senza dimenticare – tornando all’ipotesi del singolo euro scommesso – che ci sono anche altri tre bottini da 50, 10 e 1 euro che si assoceranno (rispettivamente) a 4, 3 o 2 simboli tra i vincenti del Simbolotto indovinati!