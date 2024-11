Proprio oggi – sabato 9 novembre 2024 – si chiuderà la prima settimana di estrazioni lottifere che ci ha regalato non uno, non due, ma bensì cinque differenti concorsi che hanno visto anche la comparsa costante del Simbolotto: proprio su quest’ultimo gioco – e se foste capitati qui per caso, l’avrete già capito – vogliamo concentrarci tra queste righe, parlandovi di regole, possibili premi e tutto quello che vi serve sapere per giocare (e vincere!) fino alle ore 20 in punto in cui – chiuso il viaggio nelle 11 ruote del Lotto che affronteremo in un articolo a parte – potremo finalmente conoscere gli ultimi cinque simboli vincenti di questa settimana per il Simbolotto; sperando – ovviamente – che qualcuno di voi cari lettori sia riuscito a centrarli tutti!

QUANTO SI VINCE E COME SI GIOCA AL SIMBOLOTTO: TUTTI I POSSIBILI PREMI E LE SEMPLICISSIME REGOLE

Partendo proprio dai numeri vincenti, una cosa sicuramente interessante da notare è che nel Simbolotto non ci sono effettivamente premi fissi perché tutto dipenderà da quanti soldi avrete puntato: le quattro categorie di vincita coprono tutti i casi in cui siate riusciti ad indovinare tra i 2 e i 5 simboli, restituendovi – nel primo caso – la cifra puntata, oppure moltiplicandola – nel secondo – addirittura per 10mila; ma anche moltiplicandola per 10 (con 3 simboli) o per 50 (nel caso in cui i simboli indovinati siano 4).

Obbligatorio ora – ed infine – un piccolo riferimento alle regole, perché anche se vi abbiamo appena parlato di cifre puntate, in realtà è importante ribadire che il Simbolotto è completamente gratuito: il riferimento alla scommessa – infatti – è legato al concorso lottifero perché per divertirvi con questo gioco con i simboli per protagonisti dovrete (necessariamente) partecipare anche al Lotto. Scegliendo la ruota di Torino – oppure comunque quella in promozione in questo momento – il sistema vi assegnerà anche una cinquina immodificabile di simboli che vi serviranno per partecipare a quest’altro concorso: il tutto (questo il bello!) senza alcun tipo di maggiorazione e con la possibilità unica di vincere due differenti premi!