Con il caldo che si fa sempre più opprimente in questo soleggiatissimo (e poco ventilato) agosto, il Simbolotto torna a darci – o almeno lo speriamo – qualche piccola gioia, accompagnando come sempre fa tutte e quattro le estrazioni settimanali del Lotto: quello di oggi (ovviamente martedì 13) è solamente il primo degli appuntamenti, e nel caso non vi andasse nel migliore dei modi – carissimi lettori – ricordatevi che potrete ritentare la sorte anche nei concorsi di giovedì, venerdì e sabato!

Ma senza mettere (come si suol dire) il carro davanti ai buoi, la primissima cosa che è importante sapere sul Simbolotto è come si fa a piazzare una scommessa perché a differenza di tutti gli altri concorsi simili ha delle regole uniche nel suo genere: in ricevitoria – o online – non troverete infatti alcuna schedina per questo gioco, ma dovrete rivolgervi al suo amico Lotto per cercare di vincere uno dei ricchi premi in palio.

Scegliendo tra le 11 ruote quella che questo mese è in promozione (e ad agosto è quella Nazionale) e piazzando una qualsiasi scommessa, il sistema vi assegnerà anche 5 simboli casuali che dovrete tenere a mente perché varranno per l’estrazione serale; mentre – ed è uno degli aspetti più interessanti – a voi cari giocatori non verrà richiesta alcuna spesa visto che il Simbolotto è completamente gratuito (escluso ovviamente il prezzo del Lotto)!

PREMI E STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO I SIMBOLI MENO FORTUNATI

Gratis, automatico, semplicissimo ed anche ricco: queste sono le quattro parole chiave del Simbolotto che mette in palio ben quattro premi per tutti quelli tra voi che riusciranno ad indovinare almeno due tra i cinque simbolini serali, con cifre che variano da un minimo di 1 euro ad un massimo di ben 10mila: decisamente interessanti considerando soprattutto che – da un lato – non dovrete spendere nulla e – dall’altro – potreste anche vincere qualcosa di altrettanto ricco nell’associato Lotto!

Ora – anche se questo non potrà variare la vostra giocata automatica – vi lasciamo anche alcune simpatiche statistiche su quei simboli che nel corso delle ultime estrazioni sono stati un pochino meno fortunati: a livello assoluto i più ritardatari sono i Fagioli che seppur siano usciti lo scorso 18 luglio hanno una frequenza di sole 77 estrazioni rispetto al Cerino (il più fortunato) che ne vanta una di ben 11; mentre è l’Anguria il Simbolotto meno frequente nelle ultime settimane, uscito l’ultima volta ben 70 giorni fa.