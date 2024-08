Con l’estrazione di oggi del Simbolotto si completa il quadro degli appuntamenti settimanali che vedono protagonista anche il gioco abbinato al Lotto. Dopo il concorso di ieri, che ha visto uscire una cinquina molto particolare di numeri e simboli, ci apprestiamo a scoprire la nuova combinazione fortunata. Abbiamo avuto una coppia di volatili come quella formata da uccello e rondine, poi le nacchere e il disco con l’Italia. Ognuno di questi simboli è abbinato a un numero, perché è questa la caratteristica del gioco gratuito collegato a quello principale che fa compiere il viaggio tra le ruote.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 agosto 2024: numeri vincenti e Jackpot

Ogni mese è associato a una ruota in promozione, che è quella Nazionale per quanto riguarda anche agosto. Quindi, effettuata la giocata al Lotto su questa ruota, si ottiene sulla schedina di gioco una cinquina di numeri e simboli, in maniera del tutto casuale e gratuita, con cui partecipare a un’estrazione aggiuntiva, quella appunto del Simbolotto, con cui si possono vincere almeno 10mila euro centrando tutti i numeri e simboli vincenti.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 9 Agosto 2024

IL MOLTIPLICATORE DEL SIMBOLOTTO PER CALCOLARE VINCITE E PREMI

Il Simbolotto fu lanciato come una nuova formula di gioco gratuita collegandola al Lotto: il debutto avvenne cinque anni fa e si partì proprio con la ruota protagonista questo mese. Per quanto riguarda le vincite, sono determinate moltiplicando la posta della giocata per un numero che varia a seconda del numero di simboli corrispondenti a quelli estratti. Il moltiplicatore corrisponde a 1,086956 per il 2, a 5,434782 per il 3, a 54,347826 per il 4, infine a 5.434,782608 per quanto riguarda la categoria di vincita più ambita, il 5.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 9 Agosto 2024

Ma è importante precisare anche che la vincita che si realizza al Simbolotto non è legata ai numeri estratti in maniera tradizionale, quindi si somma eventualmente in caso di vincita al Lotto. Fatte queste doverose premesse, non resta che occuparsi della giocata, se ancora non l’avete effettuata, e poi pensare al momento della verità, quello in cui usciranno i numeri e simboli fortunati per capire se si è in possesso di una giocata vincente, e in tal caso per quale tipo di premio.