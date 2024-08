Con agosto che sta arrivando sempre più vicino alla sua metà – con il giro di boa tra un paio di giorni, con l’atteso Ferragosto – nella giornata di oggi tornano a farci compagnia il Lotto e i suoi sempre ricchi amici, il Superealotto e il 10eLotto: i premi e i jackpot in palio (ma ci arriveremo, non temete!) sono sempre ricchissimi, mentre a voi carissimi lettori e giocatori non è richiesto altro che recarvi al più presto in una qualsiasi delle migliaia di ricevitorie Sisal per piazzare la vostra scommessa!

Se vi steste chiedendo – e siamo certi che siate in molti a farlo – come fare, sappiate che basterà scegliere almeno un paio di numeri (fino ad un massimo di cinque o dieci) e altri sei per il Superenalotto, indicandoli nelle apposite schedine e pagando da 1 a 200 euro a vostra scelta; alle ore 20 poi si apriranno le estrazioni e potrete finalmente scoprire se siete diventati milionari!

Vi abbiano accennato ai ricchissimi premi in palio e vale la pena tornare un attimino indietro alla scorsa settimana per scoprire che – per esempio – in tutto il Veneto i bottini vinti nel Lotto sono valsi la bellezza di oltre 100mila euro a quattro differenti giocatori, con il più fortunato che ne ha intascati da solo pochi più di 47mila; così come il 10eLotto ha deciso di premiare la Campania con altre quattro vittorie tutte segnate tra Napoli, Caserta e Avellino per un totale vicino ai 60mila euro.

Superenalotto n. 128 del 13/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 129 del 13/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 129 del 13/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

DOPO TRE MESI DI ASSENZA CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI

Nel frattempo – sempre parlando di premi, vittorie e quote – continua a cresce il jackpot del Superenalotto che si è fatto vivo l’ultima volta ormai più di tre mesi fa (esattamente lo scorso 11 maggio, quando valeva la cifra record di 101milioni) ed oggi ha raggiunto la soglia dei 61,2 milioni di euro! E per quanto riguarda i premi di sabato 10 agosto? Il concorso – ci spiace dirlo – non è stato sicuramente tra i più fortunati dell’ultimo anno, ma siamo anche certi che quei nove giocatori che hanno vinto tra i 25 e i 27mila euro (con i punti da 5 e da 4 Stella) abbiano comunque esultato e festeggiato!

LA SMORFIA NAPOLETANA OLIMPICA PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Poco prima di lasciarci nell’attesa delle estrazioni serali di oggi – e se ci seguite sapete che torneremo qui con voi per riportarvi tutte le combinazioni vincenti non appena la Dea Bendata farà la sua comparsa – vi lasciamo anche alcuni comodi suggerimenti sui numeri che potreste scegliere di giocare nelle vostre schedine: per farlo (come sempre!) ci affidiamo alla Smorfia Napoletana e agli ottimi risultati olimpici dei ‘nostri’ azzurri, noni nel medagliere parigino.

Tra i numeri (per così dire) olimpionici si potrebbe scegliere il 2 e il 19, che nel vocabolario smorfiesco sono associati proprio ai giochi olimpici, mentre il trittico 73-46-62 rappresenta il bronzo, l’argento e l’oro delle medaglie; ma ancora si potrebbe usare il 40 per il totale dei trofei vinti dai nostri bravissimi atleti e – guardando alle singole medaglie – anche il 12, il 13 e il 15.