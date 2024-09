E’ sabato 14 settembre 2024 e anche oggi è giorno di Lotto e Simbolotto. Il gioco dei numeri viene associato anche questa sera, con la classica estrazione delle ore 20:00, ai famosi simboli, ben 45 “disegni” di vario tipo che permettono di aumentare notevolmente la possibilità di vincita. Il Simbolotto associato al Lotto non è alcuna “diavoleria” ma si tratta di un gioco che è automatico e gratuito. Vi basterà solamente scegliere i vostri classici numeri e giocarli su Palermo, la ruota che per il mese di settembre 2024 è stata appunto associata al concorso del Simbolotto.

Una volta che avverrà questa sera l’estrazione non dovrete fare altro che attendere che il “pallottoliere” restituisca i numeri dopo di che, dovrete vedere quali saranno i simboli usciti, e se fra quelli estratti vi saranno anche i vostri potrete iniziare ad esultare. Alcune cose da sapere. Prima di tutto, potrete vincere con i simboli anche se i numeri giocati non saranno usciti. Secondariamente, la vincita varia a secondo della giocata, e con una puntata minima, quella classica da un euro, potrete ottenere ben 10.000 euro, ma solamente se i vostri cinque simboli combaceranno con quelli estratti.

SIMBOLOTTO E LOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI: I PREMI IN PALIO

Non disperatevi se i “disegni” individuati saranno di meno, visto che si potrà vincere anche con solo due simboli, ovviamente un premio consolatorio di un euro (sempre in base alla giocata), mentre se ne beccate tre si sale a 5, quindi 50 e infine il grande bottino da 50mila euro.

Il Simbolotto è ovviamente un escamotage pensato per aumentare le giocate nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato, e vista la gratuità sono molti che tentano la fortuna in quei giorni, anche se magari non avevano in programma di giocare alcuna schedina. Del resto giocare un euro con la possibilità di vincerne 10.000, più oltre all’eventuale importo in caso di uscita dei numeri giocati, può stuzzicare molti, quindi perchè non provarci? Siete quindi ancora in tempo in vista dell’estrazione di oggi del Lotto e Simbolotto che ricordiamo, si terrà come di consueto alle ore 20:00.

