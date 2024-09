LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Dopo il Superenalotto (se li aveste persi sappiate che trovate i numeri vincenti qualche riga più in basso in questa stessa pagina!) ci stanno per raggiungere anche le 13 combinazioni che tra Lotto e 10eLotto chiuderanno la serata di concorsi e premi: 11 faranno parte del gioco con le ruote nazionali, mentre le altre due sono quelle che compongono la schiera 10elottifera tenendo conto anche della versione extra del gioco; ma è bene ricordare che assieme a loro ci saranno anche gli imprescindibili numeri oro, doppio oro e quant’altro che potrebbero garantirvi una qualche premio extra del tutto inatteso e – peraltro – gratificante e ricco; anche nel caso in cui non abbiate indovinato nessuno tra i numeri protagonisti delle sequenze!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Settembre 2024

Noi dal conto nostro vi auguriamo buona fortuna e vi lasciamo subito al ricontrollo delle vostre schedine del Lotto e del 10eLotto, ma sappiate che tra un paio giorni torneremo qui a parlavi dei nuovi concorsi settimanali: eccovi tutte le combinazioni vincenti!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 14 Settembre 2024

Estrazione 10eLotto n° 149 del 17/09/2024

05 – 07 – 09 – 18 – 21 – 22 – 29 – 34 – 38 – 49 – 60 – 64 – 65 – 74 – 75 – 77 – 78 – 87 – 89 – 90

NUMERO ORO: 74

DOPPIO ORO: 74 – 18

EXTRA: 06 – 16 – 30 – 32 – 36 – 39 – 40 – 43 – 45 – 46 – 57 – 66 – 73 – 76 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 14 Settembre 2024

Estrazioni del Lotto n° 149 del 17/09/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 74 18 29 87 57 Cagliari 38 09 89 76 64 Firenze 34 75 36 29 73 Genova 49 77 30 45 16 Milano 05 64 60 46 45 Napoli 65 22 43 86 59 Palermo 60 90 21 29 70 Roma 21 75 40 32 33 Torino 78 87 39 66 75 Venezia 65 07 22 06 30 Nazionale 35 77 59 86 22

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: ECCO LA CACCIA AL JACKPOT

Siamo finalmente tornati – ovviamente con le schedine alla mano – tra queste righe per scoprire assieme a voi carissimi lettori impazienti di portarvi a casa un qualche ricco premio grazie agli appuntamenti settimanali con la Dea Bendata i numeri vincenti del Superenalotto di oggi: questo (anche se siamo certi che lo sappiate!) è solo il primo degli aggiornamenti serali perché tra pochissimi minuti torneremo anche a portarvi in dono le restanti combinazioni che tra Lotto e 10eLotto ci daranno il quadro completo dell’ennesimo – ma sempre attesissimo ed amatissimo – appuntamento con la fortuna!

Non ci resta altro da fare che dirvi di mettere mano alle schedine e tenervi pronti sul via per scoprire nelle prossime righe i numeri vincenti di oggi – martedì 17 settembre 2024 – per il Superenalotto; ma ovviamente non prima di avervi fatto i nostri calorosissimi auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 148 del 17/09/2024

Combinazione Vincente

74 – 84 – 64 – 17 – 28 – 62

Numero Jolly

88

Superstar

90

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE

Torneranno ad allietarci (o almeno, si spera!) con il loro ricchi premi nella serata odierna tutti i concorsi e le estrazioni nati sulla scia del successo del Lotto: da un lato le sempre classiche 11 ruote che ci faranno viaggiare in tutto il nostro bello ‘stivale’, dall’altro la combinazione di 10 numeri vincenti del 10eLotto ed infine – ma certamente non per importanza visto il suo ricco jackpot milionario -, la sestina del Superenalotto che da una 30ina scarsa di anni ha sostituito il classico ‘Enalotto’ inserendo la variabile dell’ambitissimo montepremi!

Il primo ad aprire le danze più tardi sarà proprio l’ultimo gioco che vi abbiamo elencato, ma per ora vogliamo metterlo un attimo da parte – non preoccupatevi, ci torneremo dopo – per lasciarvi un paio di consigli sul Lotto: innanzitutto, se forse pronti con la schedina in mano ed indecisi sui numeri da giocare, oltre a guardare la nostra parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana (alla fine di questo articolo!) cercate di guardarvi bene dal 31 su Genova che da ormai diversi mesi manca all’appuntamento serale con la Dea Bendata; mentre d’altro conto potreste optare per il 30 sulla stessa ruota ligure che è storicamente il più fortunato tra i numeri lottiferi!

UN’ALTRA SETTIMANA DI JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: SI PARTE DA 76,1 MILIONI DI EURO

Un discorso simile a quello che vi abbiamo appena fatto sui numeri fortunati e sfortunati potremmo ripeterlo identico anche nel Superenalotto: ironico che pure in questo caso ritorni il 30 in qualità di ritardatario assoluto, ben distanziato dall’85 che si è fregiato del titolo di più frequente nella storia superenalottifera (con ben 293 concorsi che l’hanno visto nella sestina milionaria); ma facendo un passo indietro vi diciamo anche che sabato scorso nessuno tra voi che avete tentato il colpaccio è riuscito a mettere le mani sul montepremi massimo ed oggi in palio ad attendervi ci sarà un jackpot da ben 76,1 milioni di euro!

DALLE PASSEGGIATE SPAZIALI I CONSIGLI PER I CONCORSI DI OGGI: COSA DICE LA SMORFIA NAPOLETANA

Ve l’abbiamo già preannunciato prima ed eccoci arrivati alla ricercata tappa dedicata alla Smorfia Napoletana che – nel caso non la conosciate – è un metodo inventato secoli fa in quel di Napoli per interpretare i sogni e tradurli in numeri, il tutto al fine (quasi ovvio) di poterli giocare nelle più disparate lotterie: dal conto nostro cercheremo di non addentrarci nell’universo onirico, soffermandoci – piuttosto – su di una notizia particolarmente importante degli ultimi giorni.

L’attenzione oggi ci è caduta (e quelli che troverete elencati tra parentesi sono i numerini che per Lotto, 10eLotto e Superenalotto che ci ha consigliato la Smorfia) quasi naturalmente sulla primissima passeggiata (associata al 66) nello spazio (90) compiuta da un comune e privato cittadino (19) americano: una missione (81) resa possibile dalla SpaceX di Elon Musk che per primo nel mondo intende rendere lo spazio un posto non più riservato ai soli astronauti (37).