Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 18 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Si è aperta da meno di 48 ore una nuova settimana e con l’arrivo di martedì – oggi, il 18 giugno 2024 – torna anche l’appuntamento con il Simbolotto, sempre accompagnato alla prima estrazione settimanale del Lotto e suo fedelissimo amico, oltre che alleato di tutti voi carissimi giocatori! Infatti, la sua caratteristica sicuramente più interessante (oltre ovviamente ai premi in palio, ai quali arriveremo tra pochissime righe) è che si tratta di un gioco gratuito, offerto in automatico a chi partecipa al concorso ‘principale’: in altre parole, il Simbolotto vi offrirà una sorta di ‘seconda opportunità’ nel caso in cui la giocata al Lotto non abbia sortito l’effetto desiderato.

Tuttavia (e se siete novizi in questo gioco è bene che lo teniate a mente!), la partecipazione sarà riservata solamente a coloro che piazzeranno una scommessa sulla ruota del Lotto in promozione questo mese: potete riconoscerla grazie alla ‘S’ di Simbolotto vicino al nome della città, ma giusto per non lasciarvi con il dubbio vi diciamo subito che si tratta di quella di Napoli, almeno fino all’ultimo giorno di giugno, con luglio che poterà nuove promozioni ed opportunità per tutti voi lettori/giocatori!

TUTTI I DETTAGLI SUL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA E QUANTO SI VINCE

Riassumiamo: per giocare al Simbolotto dovrete giocare – necessariamente e senza alcun limite economico o di numeri scommessi – anche al Lotto, ma non dovrete spendere neppure un centesimo in più e (questo non ve l’abbiamo ancora detto!) potrete vincere anche nel caso in cui non abbiate indovinato neppure un numero lottifero! Facile, conveniente ed anche divertente, perché a differenza di tutti i suoi colleghi il Simbolotto non si basa su dei freddi numeri, ma su 45 colorati simboli ripescati dalla Smorfia Napoletana.

Un altro aspetto non secondario che dovrete tenere a mente è che – purtroppo – non potrete scegliervi i vostri simboli preferiti, ma dovrete fare i conti con una cinquina sorteggiata casualmente dal sistema e che verrà stampata sul fondo di tutte le schedine del Lotto giocate sulla ruota napoletana. Insomma, tutto ciò che dovrete fare sarà incrociare le dita e sperare che i vostri simbolini del Simbolotto si traducano in un bottino dalla bellezza di 10mila euro; ma anche in uno dei suoi colleghi da 50, 5 o 1 euro, ovviamente in base a quanti tra i vostri simboli sono vincenti!











