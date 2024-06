Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 15 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Il weekend è arrivato e mentre le temperature si fanno sempre più alte sale anche la voglia di diventare ricchi, magari con l’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 15 giugno 2024, per poter così investire la vincita ad esempio nelle imminenti vacanze estive. Il gioco abbinato al Lotto, infatti, permette di vincere fino a 10mila euro con una schedina dal valore di un solo euro. Il meccanismo è semplice e alla portata di tutti, soprattutto di coloro che partecipano ad ogni appuntamento del concorso principale: le due giocate sono infatti strettamente collegate. Scopriamo di più su come entrare in questo mondo, dato che c’è ancora qualcuno che non è a conoscenza delle modalità.

Per prendere parte all’estrazione del Simbolotto è sufficiente emettere una schedina del Lotto che abbia come ruota quella di riferimento per il concorso in questione, che varia di mese in mese e che può essere individuata grazie alla lettera “S” che appare al suo fianco. Nel caso di giugno, si tratta di Napoli. Nel caso in cui la selezione avvenga nel modo corretto, in fondo al documento, sia digitale che fisico, comparirà una combinazione di cinque simboli e numeri. Essi rappresentano la nostra giocata al concorso parallelo, che non può essere dunque decisa autonomamente. È del tutto casuale.

IL MECCANISMO DEL SIMBOLOTTO E I SIMBOLI DISPONIBILI

La combinazione del Simbolotto che viene assegnata a quei giocatori che emettono correttamente una schedina del Lotto nella ruota di riferimento per il mese in corso è composta da cinque simboli e numeri, che vengono selezionati tra i quarantacinque in totale disponibili. Si tratta di rappresentazioni variegate. Si va ad esempio dall’Italia (1) alla Rondine (45), passando per l’Anguria (31) e la Testa (34).

Ognuno dei partecipanti più appassionati alle estrazioni ne ha sicuramente uno preferito e spera che compaia nella propria cinquina, come quella di sabato 15 giugno 2024. Non resta allora che scegliere il proprio e incrociare le dita affinché ciò avvenga, in attesa di scoprire quale sarà la combinazione vincente dell’estrazione del Simbolotto di oggi.

