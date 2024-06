Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 18 giugno 2024: numeri vincenti e Jackpot

STASERA INCROCIAMO LE DITA PER L’ESTRAZIONE DI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO E PER IL JACKPOT

Un altro martedì – precisamente il 18 giugno 2024 – sta per chiudersi, ma non senza l’immancabile (e sempre attesissimo, ne siamo certi!) appuntamento con il Lotto e con i suoi due colleghi e amici il 10eLotto e il Superenalotto: la posta in palio – come sempre – è altissima tra jackpot, premi milionari e bottini che possono pur sempre far comodo a tutti voi carissimi giocatori per togliervi alcune di quelle incombenze economiche che da settimane (se non mesi) vi assillano e non vi lasciano respirare. Tutto ciò che dovrete fare per cercare di cambiare la vostra vita è semplicemente giocarvi una o più combinazioni tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sintonizzandovi nuovamente su queste pagine attorno alle ore 20 per scoprire i numeri vincenti e l’eventuale premio che siete riusciti a strappare dalle mani alla Dea Bendata.

Sabato 15 giugno – ovvero l’ultimo giorno in cui i tre concorsi si sono fatti – sembra che la Dea Bendata sia stata un pochino più ‘gelosa’ del solito, e seppur in tutto il nostro bel paese tra Lotto e 10eLotto siano stati vinti più di 16 milioni di euro, i premi singoli più alti hanno raggiunto ‘solamente’ – nelle 11 ruote nazionali – cifre attorno ai 25 mila euro massimi e ai – e qui passiamo al secondo gioco – 10mila: oggi, forse sarà la volta buona e chissà che non ci scappi anche il jackpot del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 96 del 18/06/2024

Estrazione 10eLotto n° 97 del 18/06/2024 Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari): Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari): Extra:

Estrazione del Lotto n° 97 del 18/06/2024 RUOTA BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE —

SUPERENALOTTO: QUANTO DI VINCE E QUANTO VALE IL JACKPOT?

Infatti, non solo il Lotto e il 10eLotto si sono dimostrati più gelosi del solito ai loro ricchi premi, ma anche il Superenalotto si è tenuto piuttosto basso: stando al sito ufficiale del gioco sempre nella giornata di sabato il premio più alto assegnato (tecnicamente erano 7 identici) era di poco inferiore ai 26mila euro, accompagnato da altri 11 bottini attorno ai 17mila; mentre il totale nazionale non ha raggiunto neppure i 4,5 milioni di euro su quasi 700mila premi. Insomma, saranno rimasti delusi tutti gli speranzosi giocatori che hanno sfidato la sorte sabato, ma d’altro canto ne beneficerete tutti voi che giocherete oggi, perché il jackpot del Superenalotto è schizzato a 36,7 milioni di euro!

IN CERCA DI FORTUNA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO: ECCO A VOI LA SMORFIA NAPOLETANA

La fortuna, insomma, oggi sarà più necessaria che mai nel caso vogliate cercare di vincere qualcosa tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, e un buon modo per cercare di ‘piegare’ il destino al vostro volere è sicuramente rappresentato dalla Smorfia Napoletana: il simpatico sistema che da decenni aiuta i più indecisi giocatori del Lotto traducendo i loro sogni ricorrenti. Come sempre facciamo – però – noi preferiamo soffermarci sulle notizie più che sui sogni e oggi ne abbiamo scelta una che arriva direttamente dagli State: vediamola subito, abbinata ai vari numeri che la Smorfia consiglia.

Da alcune settimane in quel di Mount Vernon in America (primo numero smorfiesco: l’89) sono stati avviati dei lavori di restauro (27+13) della villa (29) del primissimo presidente (45) americano George Washington: nella cantina, sepolte sotto la terra, sono state trovate alcune bottiglie (14) contenenti ciliege (79) e frutti di bosco (63+50) perfettamente conservate a distanza di 250 anni dalla morte del presidente.











