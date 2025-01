Questa sera – come siamo certi che ben saprete tutti voi affezionati giocatori e ricercatori di fortuna – potremo dilettarci con una nuova estrazione del Simbolotto che in questo martedì 21 gennaio 2025 tornerà a consegnarci i suoi cinque simboli fortunati per tentare di rendere leggermente più ricchi tutti i giocatori che saranno riusciti – ovviamente grazie alle loro scommesse – ad indovinarne almeno una minima parte: come sempre per conoscere l’esito del sorteggio del Simbolotto occorrerà attendere almeno fino alle ore 20, seguendo innanzitutto le undici estrazioni del Lotto per poi arrivare (qualche minuto più tardi rispetto all’ora x dell’estrazione) anche a quella dei cinque simbolini fortunati che andranno – ovviamente – confrontati con quelli riportati nelle vostre schedine!

TUTTO SUL SIMBOLOTTO: DAGLI ULTIMI PREMI VINTI NEL 2025, ALLE REGOLE PER PIAZZARE LA VOSTRA SCOMMESSA

Visto che manca ancora un po’ di tempo all’appuntamento con i sorteggi della Dea Bendata, restando nel tema del Simbolotto – che è ovviamente il protagonista di questo articolo – ci teniamo a dirvi che nell’arco di questo nuovo anno che ci ha già regalato 11 differenti estrazioni (sempre cadenzate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato) sono stati vinti già sei premi della più alta categoria in palio: l’ultimo – per esempio – risale solamente allo scorso venerdì 17 gennaio 2025 ed è arrivato a valere la bellezza di 40mila euro grazie ad una giocata iniziale dal valore di quattro che è stata piazzata da un giocatore veneto di Noale; il quale peraltro ha anche vinto altri 3mila euro con la giocata del Lotto!

Dato che l’abbiamo appena accennato, ricordiamo a tutti voi nuovi e potenziali giocatori del Simbolotto che per ottenere la vostra scommessa dovrete prima di tutto giocare una qualsiasi combinazione a vostra completa indiscrezione sulla ruota di Bari del Lotto: la buona notizia è che vi basterà – per partecipare ad entrambi i concorsi – puntare anche un solo euro, fermo restando (come nel caso di Noale appena citato) che aumentando la scommessa aumenterà anche il valore del premio che potreste aggiudicarvi.