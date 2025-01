Tra una manciata scarsa di ore potremo finalmente incappare in una nuovissima serie di numeri vincenti che potrebbero permettere a tutti voi carissimi ed affezionati lettori di mettere le mani su qualcuno dei premi o dei jackpot in palio tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto; ovvero tre tra i giochi in assoluto più partecipati ed apprezzati da noi italiani che distribuiscono bottini incredibili a chi è abbastanza fortunato da indovinare almeno un paio di quei numeri vincenti che vengono sorteggiati in ben quattro differenti occasioni settimanali!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 21 gennaio 2025: numeri vincenti e simboli

Quello di oggi – infatti – è solamente il primo di quei quattro appuntamenti che si ripeteranno del tutto identici (ma potenzialmente con premi ancor più alti) anche giovedì, venerdì e sabato; e proprio soffermandoci su questi ultimi due concorsi – ma guardando alle giornate del 17 e 18 gennaio 2025- oggi vi possiamo dire che i tre bottini più alti assegnati valevano 62mila, 43mila (entrambi nel Lotto tra venerdì e sabato, vinti a Nettuno e Noale) e 24mila 500 (questo nel 10eLotto e nel comune di Novi Ligure), per un totale complessivo di oltre 23 milioni di euro tra tutti i vari premi vinti!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10Lotto di oggi, Sabato 18 Gennaio 2025

—

Superenalotto n. 12 del 21/1/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 12 del 21/1/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 12 del 21/1/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO CON IL JACKPOT INTATTO: QUANTO VALE OGGI?

Il medesimo discorso – ovviamente – possiamo farvelo anche per quanto riguarda il Superenalotto, anche se in realtà lo scorso sabato purtroppo (fermo restando che venerdì abbiamo visto vincere un premio da oltre 400mila euro da un singolo giocatore) il podio è stato occupato da vincite che sono ammontate a solamente poco più di 20mila euro – con i punti 4 Stella, centrati da 3 giocatori -, seguiti da altri 12mila – questi vinti da 16 giocatori con 5 numeri su 6 indovinati – e da altri mille 800 – con ben 129 vincitori grazie ai punti da 3 Stella -; mentre complessivamente (e l’avrete capito!) è rimasto intatto il jackpot che infatti oggi ha raggiunto l’incredibile soglia dei 61,8 milioni di euro in attesa di qualcuno che indovini l’intera sestina fortunata!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Gennaio 2025

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: IERI IL GIURAMENTO DI DONALD TRUMP

Visto che abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione per eventuali giocate dell’ultimissimo minuto (e ne approfittiamo per ricordarvi che le estrazioni si susseguiranno rapide tutte dopo le ore 20 in punto nell’arco di pochissimi minuti) al Lotto e Superenalotto, lasciamo la parola alla Smorfia Napoletana: la notizia di oggi ci porta negli Stati Uniti d’America (ed ecco già il primo numero, ovvero l’89) per ‘assistere’ al giuramento (53) del 47esimo presidente (73, ma anche lo stesso 47), l’imprenditore (45) Donald Trump che ha già fatto il suo ingresso ufficiale nello studio (63) ovale (76) della Casa (30) Bianca (89) dove resterà almeno per i prossimi 4 anni.