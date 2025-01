TORNA IL SIMBOLOTTO (MA SEMPRE CON IL LOTTO)

Nuove sorprese ha in serbo il Simbolotto con la sua ennesima estrazione abbinata al Lotto e, quindi, nuovi numeri e simboli vincenti da scoprire oggi, sabato 18 gennaio 2025. A farci compagnia è sempre la ruota di Bari, protagonista nel primo mese dell’anno, in base al calendario predisposto. Infatti, questo gioco è associato alle ruote del gioco principale, tra cui anche quella Nazionale, in modo tale che, effettuando una giocata al Lotto su quella in promozione, possiate ottenere una combinazione di numeri e simboli in maniera gratuita e casuale.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 17 Gennaio 2025

Di fatto, vi ritrovate con una giocata ulteriore, per la quale non avete nessun importo da corrispondere, quindi avete a disposizione una ulteriore occasione di vincita. Ad esempio, per una giocata al Lotto da un euro, potreste vincere 10mila euro al Simbolotto, se indovinate i cinque simbolotti fortunati, ma ci sono ovviamente altre categorie di vincita, come quella consolatoria di due euro per coloro che riescono a centrare solo due simbolotti della combinazione.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 17 Gennaio 2025

I SIMBOLOTTI FREQUENTI E QUELLI PIÙ RITARDATARI

Non è ancora il momento dei numeri vincenti e relativi simboli del Simbolotto, ma possiamo soffermarci su quelli che compongono le statistiche di questo gioco che attira sempre più giocatori. Cominciamo dai frequenti, con il 33 elica che ha collezionato 122 frequenze ed è al primo posto, mentre al secondo c’è il 29 diamante che invece ne ha accumulate 119, una in più di 13 rana, che si piazza al terzo posto. Al quarto, invece, c’è la coppia formata da 7 vaso e 18 cerino con 117 frequenze, mentre al quinto posto si trova il 12 soldato con 113 estrazioni collezionate.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2025

Ora è il momento della top five dei ritardatari del Simbolotto, con il 27 scala al primo posto per le sue 37 assenze, mentre il 25 Natale è a quota 23; sul podio c’è spazio anche per la coppia formata da 39 forbici e 40 quadro con le loro 20 assenze. Al quarto posto 9 culla e al quinto c’è 4 maiale, rispettivamente con 16 e 15 ritardi.