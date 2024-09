Ci addentriamo sempre di più in questo nuovissimo martedì – precisamente il giorno 24 di settembre – e tra un impegno e l’altro non dobbiamo dimenticarci dell’appuntamento con il Simbolotto che ci terrà compagnia in serata dopo il classico (e sempre partecipatissimo) concorso del Lotto che oggi – come in ogni altra serata in cui sarà protagonista con le sue 11 ruote – è accompagnato dagli altrettanto amati 10eLotto e Superenalotto: a questi altri tre giochi abbiamo come sempre dedicato un articolo a parte, mentre tra queste righe ovviamente ci concentreremo soprattutto sul Simbolotto che potrebbe donarvi qualche inaspettata sorpresa!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 24 settembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Se non foste soliti agli appuntamenti con la Dea Bendata e vi chiedeste perché abbiamo tirato in ballo il Lotto in questo concorso, è presto detto dato che il Simbolotto ruota interamente attorno al concorso lottifero al quale si associa: per giocare – non a caso – dovrete piazzare innanzitutto una scommessa su una delle 11 ruote nazionali ritagliandovi un posticino anche nell’estrazione dei 5 simbolotti che potrebbero valervi qualcosa fino alla bellezza di 10mila euro; dipendenti – però – da quanto avrete puntato piazzando la vostra scommessa.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 21 Settembre 2024

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: DALLA RUOTA DEL LOTTO ALLA SCELTA DEI SIMBOLI, COSA C’È DA SAPERE

Prima di correre in ricevitoria a piazzare la vostra scommessa nel Simbolotto, fermatevi ancora un attimo qui con noi perché è importante che teniate a mente anche un altro paio di regole fondamentali; partendo – quasi ovviamente – dal fatto che non potrete scegliere una qualsiasi ruota per partecipare a quest’altro concorso, ma dovrete stare attenti ad individuare quella segnalata con una piccola ‘S’: si tratta – almeno attualmente – di quella palermitana, ma è anche vero che cambierà una volta che si sarà concluso il mese di settembre.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 21 Settembre 2024

La seconda importantissima regola del Simbolotto che non potete ignorare riguarda la vostra cinquina fortunata di simboli: giocando al Lotto di Palermo – infatti – noterete che in nessun momento vi farà scegliere i vostri simbolotti preferiti; ma non preoccupatevi perché si tratta del funzionamento base del gioco che non vi permetterà di scegliere la cinquina, ma in cambio vi garantirà l’opportunità (per nulla secondaria) di non spendere neppure un centesimo per la vostra scommessa!