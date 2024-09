LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI

Con il Superenalotto che per oggi ha già fatto la sua parte ed è pronto a riposare, spetta al Lotto e al 10eLotto tenervi ancora attivi e svegli per un attimino carissimi lettori: un passaggio fondamentale, ma tutt’altro che negativo dato che – ed è sempre bene precisarlo – potrebbe nascondere qualche premio davvero piacevole per qualcuno particolarmente fortunato tra di voi! Per scoprirlo tutto ciò che dovrete fare è confrontare i numeri che tra pochissimo scopriremo assieme con quelli che avete scelto nel corso della giornata per le vostre schedine, tenendo a mente che in nessun caso sarà importante l’ordine di uscita o di giocata dei numeri, purché – ovviamente – corrispondano!

L’attesa è tenta e non vogliamo trattenervi troppo a lungo, ma permetteteci giusto di ricordarvi che la cosa migliore da fare è procedere con la massima calma possibile per evitare di farvi trascinare dalla stanchezza; ma ora la parola passa subito ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, con i nostri tradizionali e sentiti auguri di buona fortuna ad accompagnarvi!

Estrazione 10eLotto n° 153 del 24/09/2024

07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 25 – 31 – 34 – 37 – 44 – 45 – 51 – 53 – 58 – 62 – 64 – 65 – 75 – 81 – 84

NUMERO ORO: 13

DOPPIO ORO: 13 – 62

EXTRA: 02 – 16 – 17 – 20 – 22 – 24 – 28 – 30 – 48 – 55 – 63 – 71 – 78 – 86 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 153 del 24/09/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 13 62 81 30 20 CAGLIARI 34 64 90 02 55 FIRENZE 45 53 71 48 38 GENOVA 37 44 63 24 51 MILANO 58 51 17 13 78 NAPOLI 09 15 78 24 84 PALERMO 64 31 86 22 47 ROMA 75 10 02 28 05 TORINO 25 84 44 16 33 VENEZIA 07 65 28 25 19 NAZIONALE 80 56 62 41 38

IL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: SI APRE ANCHE OGGI LA CACCIA AL JACKPOT

Se siete capitati tra queste righe è certamente perché sapete che a brevissimo potremo finalmente conoscere i numeri vincenti di questa sera del Superenalotto che custodiscono un jackpot che – di estrazione in estrazione, di concorso in concorso – è arrivato a valere la bellezza di 79,5 milioni di euro: una cifra che farete girare la testa a chiunque e che potrete a brevissimo trovarvi accreditata direttamente sul vostro conto corrente; purché – ovviamente – siate riusciti ad indivinare tutti e 6 i numeri scelti in questa prima giornata dell’ultima settimana di concorsi settembrina!

Prima giornata perché vi ricordiamo che la combriccola di allegri giochi associati al Lotto tornerà tra noi anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato con tre appuntamenti del tutto identici a quello odierno, e come sempre con premi che potrebbero cambiarvi la vita! Prima di pensare a giovedì, rimanete ancora qui per un attimo perché nelle prossime righe troverete già tutti i numeri vincenti di oggi – martedì 24 settembre 2024 – del Superenalotto: buona fortuna e speriamo che sia la volta buona!

Ultima estrazione Superenalotto n. 152 del 24/09/2024

Combinazione Vincente

25 – 90 – 27 – 2 – 50 – 88

Numero Jolly

19

Superstar

86

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Se ci seguite assiduamente o siete tra i più fedeli sfidanti della Dea Bendata della fortuna, saprete per certo che la giornata di martedì – e in questo caso si tratta del 24 settembre 2024 – è dedicata interamente al Lotto che aprirà la strada anche all’attesissimo (e, piccolo spoiler, ancora intaccato) jackpot del Superenalotto e ai tanti premi che ogni settimana assegna il 10eLotto: tre tra gli appuntamenti certamente preferiti dai tantissimi giocatori del nostro bel paese e che promettono di assegnare premi a dir poco milionari in grado di cambiarvi drasticamente la vita nel caso in cui riuscite a metterci le mani sopra!

Non sapete a cosa (o meglio: quanto) ci riferiamo? Allora seguiteci in questa nostra prima tappa del viaggio odierno tra i concorsi che ci riporterà direttamente indietro nel tempo con la mente per scoprire come sono andati gli ultimi concorsi: le date erano quelle a cavallo tra venerdì e sabato 21 settembre 2024 con premi che nel Lotto hanno raggiunto la bellezza di 159mila euro vinti da quattro fortunati tra Napoli, Caserta e Salerno, ma anche di altri 90mila vinti in Veneto; che ben si accompagnano a quegli altrettanto ottimi 50mila vinti grazie al 10eLotto in quel di Reggio Calabria.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SEMPRE PIÙ VICINO ALLA TOP 10 STORICA: QUANTO VALE

Un pochino – come spesso capita nell’ultimo periodo – sottotono il Superenalotto che oltre a non aver fatto vincere a nessun giocatore il suo sempre altissimo e variabile jackpot, ha assegnato come premio più alto della giornata di sabato scorso ‘solamente’ (ed ovviamente si tratta di una parola da prendere con le pinzette) poco meno di 30mila euro; ma è sicuramente più interessante soffermarci sul valore di quel più volte citato jackpot che è arrivato a ben 79,5 milioni di euro: una cifra che non veniva raggiunta da parecchi mesi e che ambisce – ma mancano ancora più di 20 milioni di euro – ad entrare nella top 10 assoluta dei premi superenalottiferi!

IL CALDO RECORD DI PHOENIX TRADOTTO IN NUMERI PER 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: IL VIAGGIO NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Siete in cerca di consigli sui numeri che potrebbero (o almeno: questo è quello che sperate) portarvi direttamente al cospetto del jackpot del Superenalotto o di qualche milionario premio del Lotto? Allora siete capitati per la seconda volta nel posto giusto perché dopo quote e premi è nostra abitudine rivolgere tutte le nostre speranze alla tradizionale – ed amatissima in tutta la Campania – Smorfia Napoletana!

Senza dilungarci troppo sul suo semplicissimo funzionamento, vi diciamo subito che oggi abbiamo pescato la notizia del record (78) segnato dalla città di Phoenix – negli States (89) – che per ben 100 giorni consecutivi ha dovuto fare i conti con temperature (57) di oltre 37 gradi centigradi: di fatto si tratta dell’estate (23) più calda (7) mai registrata e ben superiore al precedente record – che era di ‘soli’ 76 giorni – segnato nel ’93. Unite tutti i numeri che trovate tra queste righe e vi renderete conto di aver completato in men che non si dica le vostre schedine senza nessuno sforzo e – soprattutto – puntando sui numeri scelti per voi dal destino!