SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 25 Giugno 2024

È arrivata finalmente l’ora di scoprire, subito dopo l’estrazione dei numeri delle magiche ruote del Lotto, la cinquina vincente del Simbolotto di oggi, martedì 25 giugno 2024. La speranza è che sia lieta per qualcuno dei nostri fedelissimi lettori, dato che molti di loro amano questo simpatico concorso e tengono le dita incrociate per vincere i 10.000 euro messi in palio. Affinché ciò avvenga, è indispensabile azzeccare cinque simboli e numeri: tutti quelli presenti nella schedina del giocatore devono corrispondere a quelli dell’estrazione.

Non è certamente facile, ma si può sperare. Nel caso in cui dovesse andare male, d’altronde, c’è sempre tempo per riprovarci. Inoltre, va ricordato che se la combinazione non è vincente al completo, è fondamentale controllare se almeno qualche simbolo e numero corrisponde, perché ci sono a disposizione anche dei premi minori, il cui valore va da 2 a 50 euro. Adesso che sappiamo tutto su cosa fare dopo l’estrazione del Simbolotto, andiamo subito a scoprire il suo esito. Ecco la combinazione vincente di questa sera: la Pizza (24), la Scala (27), i Funghi (43), il Quadro (40), il Soldato (12).

Il gioco del Simbolotto si rinnova nei medesimi appuntamenti del Lotto anche in questa settimana che è ancora agli albori con l’estrazione di oggi, martedì 25 giugno 2024. Ancora per qualche giorno la ruota a cui fare riferimento è quella di Napoli, poi con l’arrivo di un nuovo mese ci sarà come di consueto un cambiamento. In ogni caso per partecipare al concorso, è necessario emettere online o in ricevitoria una schedina del concorso più noto, selezionando proprio quella città italiana che è contrassegnata con la lettera “S”: si tratta di un modo semplice per individuare velocemente quella predefinita.

Il meccanismo del Simbolotto è completamente automatizzato, per cui ogni giocatore che avrà effettuato la giocata sul Lotto secondo le modalità predefinite si ritroverà in fondo alla sua schedina una combinazione di cinque simboli e numeri. L’obiettivo è che essi corrispondano a quelli che compongono l’estrazione vincente, che verrà comunicata al solito intorno alle 20, dopo il sorteggio che avviene a Roma. Sarà possibile trovarla sui canali ufficiali del concorso e in questo articolo.

Quali sono i simboli e i numeri protagonisti del Simbolotto

I protagonisti del Simbolotto sono sicuramente i simboli e i numeri che compongono le cinquine: per coloro che non lo sapessero, in totale sono 45, per cui c’è molta varietà. È importante conoscerli per capirne di più, anche se non è possibile selezionarli come invece accade in altri concorsi quale proprio il Lotto, dove c’è molta più libertà. È tuttavia proprio un aspetto che piace a molti giocatori, che preferiscono affidarsi completamente alla sorte e partecipare ad un gioco semplice, che non preveda grandi ragionamenti.

I più curiosi invece vorranno sicuramente sapere come si combinano questi simboli e numeri e per farlo possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche. La scorsa estrazione ad esempio è stata composta da i Topi (11), il Lupo (21), l’Ombrello (28), l’Uccello (35), il Cerino (18). È proprio quest’ultimo il simbolo più comune del gioco, dato che di recente si è ripetuto in ben 107 estrazioni. Chi lo vede stampato nella sua schedina, quindi, si può certamente dire fortunato.











