Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 25 Giugno 2024

ECCO LOTTO E 10ELOTTO DOPO SUPERENALOTTO: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Il Lotto e il 10eLotto si preparano all’orizzonte per rendere magica questa serata di concorsi che è stata inaugurata pochi minuti fa dal Suprenalotto e dal suo jackpot milionario, con una corsa all’ultimo premio che potrebbe dare un deciso via a questa estate che si è aperta (con la pioggia) solamente la settimana scorsa!

Prima di entrare nel vivo il nostro suggerimento è sempre lo stesso: evitate di farvi trascinare dall’entusiasmo o dallo sconforto e se credete che la vostra schedina sia vincente (o perdente) mettetela da parte un attimo e tornare a controllarla tra qualche minuto, con la mente più lucida, magari con un paio di occhi in più e soprattutto con la massima calma possibile. Detto questo, non ci resta che passare subito la parola e tutte le attenzione sulle 13 combinazioni fortunate del Lotto e del 10eLotto, ma non senza avervi augurato ancora una volta le migliori fortune possibili!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 101 del 25/06/2024

03 – 13 – 14 – 16 – 22 – 23 – 26 – 30 – 47 – 50 – 57 – 60 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 72 – 77 – 82

NUMERO ORO: 67

DOPPIO ORO: 67 – 26

EXTRA: 12 – 21 – 36 – 45 – 46 – 51 – 55 – 70 – 73 – 74 – 76 – 78 – 84 – 89 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 101 del 25/06/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 67 26 66 47 51 CAGLIARI 60 62 78 22 30 FIRENZE 23 47 55 60 08 GENOVA 72 57 90 74 13 MILANO 50 65 21 76 22 NAPOLI 13 14 36 45 67 PALERMO 63 30 13 84 53 ROMA 22 16 70 12 68 TORINO 82 03 73 22 21 VENEZIA 77 26 89 46 75 NAZIONALE 40 60 58 09 27

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Tutto è pronto per il primo dei tre appuntamenti serali con la Dea Bendata, dedicato (come ogni volta) al Superenalotto e al suo sempre ricco jackpot, mentre tra pochi minuti spetterà anche al Lotto e al suo amico 10eLotto! Senza correre troppo, ora è importante che concentriate tutta la vostra attenzione sui sei numeri superenalottiferi che potrebbero valervi (e noi ovviamente ce e ve lo auguriamo!) fino alla bellezza di 39,7 milioni.

Sempre senza dimenticare tutti gli altri 11 premi disponibili che – seppur non si possano dire milionari – potrebbero comunque aiutarvi a saldare qualche conto in sospeso, oppure a vivere un’estate da sogno o – ancora – a soddisfare qualche desiderio che da troppo tempo tenente nel cassetto, tanto da credere che sia ormai irrealizzabile. Con tutte queste ottime premesse non vogliamo trattenervi troppo a lungo e dichiariamo immediatamente aperta la caccia al jackpot del Superenalotto, dando subito la parola ai 6 numeri vincenti di oggi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 100 del 25/06/2024

Combinazione Vincente

49 – 3 – 63 – 82 – 68 – 18

Numero Jolly

78

Superstar

51

COSA ASPETTARSI DALL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI STASERA?

Mentre questa giornata di martedì – il 25 giugno 2024, l’ultimo prima di luglio – inizia a farsi sempre più buia lasciando spazio alla nottata, noi torniamo (come sempre!) a parlarvi delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: proprio oggi – infatti – verrà inaugurata una nuova settimana di concorsi che speriamo possano rivelarsi, soprattutto per voi carissimi lettori/giocatori, decisamente fortunati! L’ultima settimana non ha riservato grandissime sorprese e seppur i premi non siano certo mancati (per esempio: sabato il totale tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto ha superato i 19 milioni di euro), sembra anche che la Dea Bendata si stia prendendo una piccola pausa, forse in attesa di un estate che si rivelerà tra le più ricche in assoluto.

Tutto ciò che dovremo fare sarà aspettare e – soprattutto, se state cercando la vostra botta di fortuna – incrociare tutte le dita possibili; ma nel frattempo possiamo anche cercare di ‘piegare’ da fortuna a nostro vantaggio! In che modo? Semplice: con la matematica e la statistica, guardando agli ultimi dati sui numeri più sfortunati per evitarli, oppure – a vostro piacere – per sceglierli nella speranza che la ruota giri anche per loro. Nel Lotto (giusto per partire dal gioco principale) dopo l’estrazione di sabato si è confermato per la 121esima volta leader degli assenteisti l’8 sulla ruota di Venezia, seguito dal 7 su Firenze e dal 6 su Bari. Nel 10eLotto – invece – non manca l’85 in prima posizione, lì stabile da 18 giorni, seguito (da 17 estrazioni) dal 24 e dal 23 (questo da 15 concorsi).

DOPO IL LOTTO, LA TAPPA NEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT

Lo stesso discorso che vi abbiamo appena fatto per il Lotto e il 10eLotto (purtroppo) si applica anche al Superenalotto, con un concorso sabato in cui il premio più alto – 7 in totale – ha faticato a superare i 26mila euro; ma in questo caso non possiamo dimenticare che è passato solamente poco più di un mese e mezzo da quando è stato vinto l’ultimo jackpot: per chi se lo fosse dimenticato (sicuramente non chi l’ha vinto!) valeva oltre 101 milioni ed era il nono più alto vinto nella lunga storia superenalottifera.

Se cercaste alcuni consigli sui numeri da evitare/scegliere, tra i ritardatari vi segnaliamo al primo posto il 35, con l’89 e il 74 che lo tampinano in seconda e terza posizione; mentre tra i più frequenti in top 3 ci sono l’86, il 6 e l’85. Ma ciò che sicuramente vi starete chiedendo è altro e non possiamo lasciarvi con la bocca asciutta, quindi – senza che lo chiediate – vi diciamo che il jackpot del Superenalotto oggi vale ben 39,7 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA TRA LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Ma se vi parliamo di piegare la fortuna per il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto, non possiamo che lasciarvi (ovviamente prima di tornare con i numeri vincenti, che saranno pronti e pubblicati in questo articolo tra poche ore) con i consigli sempre ottimi della Smorfia Napoletana. Sicuri che sappiate tutti di cosa si tratta e come funziona, oggi noi puntiamo i riflettori sull’esame della Maturità che stanno affrontando circa 500mila ragazzi e ragazze in tutta Italia, giunti ormai all’appuntamento temutissimo con il colloquio orale. I numeri del destino sarebbero – in questo caso – l’81, l’8, il 25, il 32, il 69 e il 44 che si associano a parole come ‘Maturità’, ‘esame’, ‘studenti’, ‘professore’, ‘voto’ ed – ovviamente – ‘scuola’.











