Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 22 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Un nuovo weekend estivo è arrivato e tra un tuffo in mare e l’altro c’è sempre chi non rinuncia a giocare al Lotto e al Simbolotto, per cui anche oggi, sabato 22 giugno 2024, è tempo di andare alla scoperta dell’estrazione vincente. È ancora presto per l’arrivo della combinazione, anche perché qualcuno sta ancora emettendo la propria schedina, che deve essere rigorosamente puntata sulla ruota di Napoli, ovvero quella di riferimento per il mese in corso. I giocatori che avranno fatto tutto secondo il regolamento, vedranno comparire in coda al proprio documento i simboli e numeri assegnati automaticamente dal sistema, che non dà possibilità di scelta.

I simboli e numeri del Simbolotto sono in totale 45, c’è per cui una grande varietà e di estrazione in estrazione si combinano in modo diverso e curioso. La volta scorsa, ad esempio, sono stati estratti questi: Baule (14), Soldato (12), Caffè (42), Gatta (3), Luna (6). Non è dato sapere se questa cinquina abbia regalato dei ghiotti premi a coloro che hanno partecipato, ma la speranza è che sia andata proprio così. I 10.000 euro in palio d’altronde possono far sorridere molte persone che ne hanno bisogno e che hanno tentato la fortuna spendendo un solo euro.

Le statistiche del Simbolotto in attesa della combinazione vincente

In attesa di scoprire quale sarà la combinazione vincente dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 22 giugno 2024, possiamo andare a scoprire qualcosa di più in merito alle statistiche del concorso. Il gioco abbinato al Lotto ha infatti un enorme archivio alle sua spalle, in cui sono contenute tutti gli intrecci di simboli e numeri avvenuti nella storia. Non c’è di certo da scoprire esclusivamente l’ultima. È proprio attraverso questo meccanismo che abbiamo modo di rivelare che il simbolo che si è ripetuto più volte per eccellenza è l’Elica (33). Per quanto riguarda invece le estrazioni più recenti, è da molto che manca il simbolo del Natale (25). Non c’è da stupirsi d’altronde, dato che ormai siamo in piena estate.











