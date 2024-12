Con l’arrivo del primo martedì di dicembre – esattamente il giorno 3, ovvero ovviamente oggi – torna anche a farvi vivo il concorso del Simbolotto che lungo tutto questo mese (e per ognuno di quelli a venire) si assocerà indelebilmente al Lotto per dare a tutti voi carissimi giocatori la possibilità di misurarvi con un concorsino unico nel suo genere, basato interamente su dei simpaticissimi simboli scelti tra i primi che compaiono nel vocabolario della Smorfia Napoletana: un’occasione veramente ottima, resa ancora più interessante dal fatto che il Simbolotto è di fatto l’unico gioco tra i tantissimi del parco Sisal a non richiedere ai suoi giocatori alcuna puntata economica; rendendo (ma va precisato e poi ve lo spiegheremo: parzialmente) completamente gratuiti i suoi premi!

TUTTE LE POCHE E SEMPLICI REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COME GIOCARE

Visto che con questa semplicissima frase vi avremo quasi certamente messo l’acquolina in bocca, prima che vi precipitiate in ricevitoria per piazzare la vostra scommessa nel Simbolotto dobbiamo anche fare una dovuta precisazione: se da un lato – infatti – è vero che per partecipare al concorso con i simboli non dovrete spendere neppure un centesimo; dall’altro lato è altrettanto vero che per giocare dovrete anche piazzare una scommessa nell’abbinato Lotto. Un requisito – purtroppo – fondamentale per cercare di vincere un qualche premio, ma che potrete soddisfare anche solamente con una semplicissima puntata da 1 euro accedendo così a due differenti sorteggi con premi e vincite slegate tra loro!

Ora – certi che vi stiate cambiando per andare in ricevitoria -, occorre ricordare anche per rendere effettiva la vostra puntata nel Simbolotto quell’euro andrà speso nella ruota del Lotto che in questo momento dell’anno è (per così dire) in promozione: quest’ultima varia ogni 30/31 giorni e per tutto il corso dell’appena inaugurato dicembre sarà quella di Venezia; ma al contempo se ve la dimenticaste sappiate che sarà sempre indicata in ricevitoria o sul sito Sisal con una piccola ‘S’ stilizzata che richiama – naturalmente – al Simbolotto.