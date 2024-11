Siamo – infine – giunti all’ultimissima giornata di novembre che ci porterà ancora una volta al cospetto del Simbolotto associato per l’ultima volta alla ruota lottifera di Torino e con i bagagli già pronti per partire alla volta di Venezia dove stazionerà fino alla lunga notte di Capodanno: un appuntamento – insomma – impedibile anche perché grazie ad una schedina particolarmente fortunata voi carissimi lettori potreste aiutare ad invertire questo mese leggermente sfortunato che nell’arco di 30 giorni e 17 differenti concorsi del Simbolotto ha assegnato solamente quattro premi della categoria più alta tra quelle in gioco.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 30 novembre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Al contempo – però – è anche importante ricordare che proprio a novembre il Simbolotto ha visto uscire dei premi in assoluto più alti della sua intera storia con un bottino da addirittura 100mila euro vinto nel concorso di sabato 9 novembre da un fortunatissimo giocatore di Cassano d’Adda che aveva speso 10 euro per la sua scommessa lottifera; mentre gli altri tre tra i premi novembrini sono tutti ammontanti alla minore della cifre disponibili in questo singolare concorso basato sui simboli, ovvero dei comunque ottimi 10mila euro che avranno sicuramente fatto piacere ai fortunati che sono riusciti a metterci le mani sopra!

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 29 Novembre 2024

COME SI FA A GIOCARE AL SIMBOLOTTO: DALLA SCOMMESSA NEL LOTTO AL COSTO, COSA C’È DA SAPERE

Se voleste provare a vincere qualcuno di questi premi del Simbolotto che vi abbiamo appena citato (tenendo peraltro a mente che nella migliore in assoluto delle ipotesi potreste aggiudicarvene ben 2 milioni, ma a fronte di una scommessa da 200 euro), potrebbe farvi comodo recuperare assieme a noi la semplicissime regole di questo concorso unico nel suo genere: come accennavamo già prima, per giocare al Simbolotto sarà necessario innanzitutto piazzare un scommessa sulla ruota di Torino del Lotto che potrà avere qualsiasi importo voi desideriate.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 29 Novembre 2024

Scelti e selezionati i cinque numerini lottiferi, selezionando anche l’apposita casellina dedicata al Simbolotto parteciperete di diritto anche a quest’altro concorso; il tutto – e questa è certamente un’informazione che non possiamo trascurare o ignorare – senza alcuna spesa aggiuntiva con la conseguenza che possiamo facilmente definire l’appuntamento simbolottifero completamente gratuito dato che la vostra puntata servirà a finanziare la giocata del Lotto!