Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 4 giugno 2024: numeri e simboli vincenti

Un nuovo mese all’insegna del Simbolotto è appena iniziato e l’estrazione si sposta sulla ruota di Napoli. I giocatori dovranno tenerlo bene a mente quando si recano in ricevitoria oppure giocano online le proprie schedine del Lotto. Su queste ultime infatti è fondamentale segnare la spunta corrispondente alla lettera “S” per potere partecipare al gioco, il cui esito è in programma nella serata di oggi, martedì 4 giugno. Soltanto in questo modo comparirà in coda al documento una combinazione: sarà quella vincente?

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 1 Giugno 2024

L’assegnazione dei cinque simboli e numeri è completamente causale. Non è possibile sceglierli da sé. Non resta dunque che affidarsi alla sorte e sperare di essere i vincitori del concorso. L’appuntamento è intorno alle 20, subito dopo l’estrazione del Lotto, concorso a cui il Simbolotto è abbinato, come anticipa il nome stesso. È proprio per questo che il gioco piace a parecchi giocatori. È semplicissimo e non prevede, tra l’altro, costi extra. I partecipanti pagano esclusivamente la giocata principale.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, Sabato 1 Giugno 2024

SIMBOLOTTO, CURIOSITA’ E PREMI IN VISTA DELL’ESTRAZIONE

Un’informazione fondamentale sul Simbolotto di cui non abbiamo ancora parlato è ovviamente quella legata ai premi messi in palio. I giocatori che indovinano cinque simboli su cinque della combinazione vincente – anche se non è facile – si aggiudicano una somma pari a 10.000 euro. Per molti sarà una grande boccata di origine, per altri saranno spiccioli. Di certo però non sono soldi da buttar via ed è per questo che le dita restano incrociate. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, ci sono altri riconoscimenti che vanno da 2 a 50 euro. Una piccola soddisfazione.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 31 Maggio 2024

Per coloro che volessero scoprire anche qualche curiosità sul concorso, ci sono anche delle interessanti statistiche in merito. Se andiamo a guardare la scorsa estrazione, la prima sulla ruota di Napoli, ad esempio, è apparso il simbolo dell’Elica (33), che è uno dei più ricorrenti: esso si è ripetuto ben 103 volte nelle ultime estrazioni, così come il Diamante (29) e il Cerino (18).











© RIPRODUZIONE RISERVATA